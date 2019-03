Gabrielli se lanza a la gobernación en medio de la incertidumbre en el PJ

"Sorpresa: anotan a Gabrielli en la pelea por la gobernación", publicó MDZ el 15 de septiembre del año pasado. Transcurrió más de medio año y lo que parecía improbable terminó confirmándose: el exgobernador Rodolfo Gabrielli lanzará su precandidatura para pelear por la sucesión de Alfredo Cornejo.

Si bien aún se están terminando de definir algunos detalles, el acto de lanzamiento tendría lugar el jueves 28 de marzo en el hotel Diplomatic. De esta manera, serán dos los peronistas que hayan ratificado sus intenciones de ser el candidato a gobernador del PJ: Gabrielli y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

El lanzamiento de Gabrielli tendrá lugar en medio de la incertidumbre que existe dentro del peronismo, donde algunos promueven una fórmula de unidad y otros descuentan que ésta se definirá en una PASO. A esto se suma la danza de otros posibles candidatos, como los hermanos Adolfo y Alejandro Bermejo y Omar Félix, entre otros.

Sobre el diputado nacional Félix, desde el peronismo indicaron que también podría hacer un lanzamiento formal de su precandidatura a gobernador en los próximos días.

Si bien la intención primaria de Gabrielli era generar consenso dentro del partido y ampliar el espacio a un frente opositor que incluso abarcara a José Luis Ramón, su precandidatura no será la síntesis de un acuerdo. Si bien estarán invitados distintos sectores del PJ, el lanzamiento del exgobernador no implica que no se presenten otros dirigentes.

Consultado por MDZ, Gabrielli remarcó: "Voy a presentar una serie de ideas para mejorar la provincia y yo tengo la voluntad de ejecutarlas como gobernador".