Gabriela Michetti pidió que el PRO vuelva a la Casa Rosada y respaldó la candidatura de Hernán Lacunza

El PRO atraviesa una etapa de redefinición de cara a las elecciones de 2027, con parte de su dirigencia incorporada al gobierno de Javier Milei y el desafío de recuperar una identidad propia frente a La Libertad Avanza. En ese contexto, Gabriela Michetti reivindicó la vigencia del partido y planteó como objetivo que vuelva a ocupar la Presidencia de la Nación.

“ Me interesa que el PRO vuelva a presidir el país ”, afirmó la exvicepresidenta, donde repasó su experiencia junto a Mauricio Macri y se refirió al futuro político del espacio.

Michetti expresó su respaldo a la candidatura de Hernán Lacunza , quien ya le manifestó a Mauricio Macri su intención de competir por la Presidencia en 2027: " Hernán fue y le dijo a Mauricio: ‘Yo quiero ser candidato a presidente’. Y Mauricio le dijo: ‘Me parece perfecto, metete a correr’".

La exvicepresidenta también planteó su respaldo al exministro de Economía al afirmar : “Vamos todos con Hernán”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que aparezca otro dirigente dispuesto a competir por la candidatura presidencial del PRO.

A diferencia de Lacunza, Michetti descartó de manera tajante la posibilidad de volver a competir electoralmente en 2027 . Cuando le preguntaron si tenía pensado ser candidata, respondió: “No, ni soñando. No tengo físico”.

De esta manera, la exvicepresidenta se ubicó como una dirigente que busca participar del debate sobre el futuro del PRO sin plantearse un regreso a las listas electorales.

Gabriela Michetti descartó volver a competir en 2027. Foto: Nacho Gaffuri/ MDZ

El rol de los dirigentes del PRO que están con Milei

La redefinición del partido también alcanza a los dirigentes que actualmente forman parte de la administración de Javier Milei. Michetti evitó cuestionarlos personalmente y destacó a Patricia Bullrich, Luis Caputo, Diego Santilli y Pablo Quirno: "Son buenas personas. Las he tratado y sé que son constructivas”, sostuvo.

Sin embargo, admitió que algunos dirigentes provenientes del PRO pueden encontrarse ante un dilema entre sus propias posiciones y las decisiones que toma el Gobierno: "Muchas veces ellos querrían decir las cosas de otra manera o querrían decir: ‘Che, así no’, y están como embretados”, señaló Michetti.

Qué dijo Michetti sobre el rumbo económico

La exvicepresidenta también fijó algunos límites respecto del rumbo que debería mantener la política argentina y cuestionó la posibilidad de regresar a esquemas vinculados con el aumento desmedido del gasto público: "La peor cosa que le podría pasar al país es volver para atrás en la demagogia, volver para atrás en el gasto público desmesurado".

Su planteo se da en medio de la discusión sobre cuál debería ser la posición del PRO frente al Gobierno de Milei y cómo diferenciarse de La Libertad Avanza sin abandonar algunas de las transformaciones que el espacio considera necesarias.

Michetti defendió las PASO para ordenar la competencia

De cara a las elecciones de 2027, Michetti también se pronunció a favor de las PASOcomo mecanismo para definir candidaturas y ordenar la oferta electoral: "Nosotros creemos en las PASO. Yo por lo menos creo en las PASO".

La definición adquiere relevancia ante la posibilidad de una competencia electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, dos espacios que actualmente mantienen vínculos políticos a través de varios dirigentes, pero que podrían terminar enfrentados en distintos distritos y eventualmente en la carrera presidencial.