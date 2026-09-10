El Aconcagua tiene nuevos concesionarios: quiénes son y cómo se dividieron el parque

El Gobierno de Mendoza finalmente adjudicó los servicios de explotación turística en el Parque Provincial Aconcagua , la montaña más alta del continente y uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia. Tras una licitación, once empresas obtuvieron la concesión para operar por 20 años en los distintos campamentos del cerro.

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 1885 que adjudica definitivamente a 11 empresas los servicios en el parque Aconcagua . Entre las actividades se destaca el apoyo al ascenso y trekking, el alojamiento, la gastronomía, sanitarios, comunicaciones, logística de cargas y guías habilitados.

La licitación del Parque Provincial Aconcagua fue una iniciativa del Gobierno para regularizar la prestación de servicios privados en el cerro, tras décadas de operadores que trabajaban a partir de permisos precarios.

Ahora el Ejecutivo provincial pretende que las empresas trabajen de forma más ordenada, regulando su funcionamiento y poniendo un énfasis especial en criterios de sustentabilidad. En este sentido, cada propuesta de explotación incluyó un plan ambiental y logístico integral, incluyendo gestión de residuos, uso eficiente del agua, incorporación de energías renovables y protección de ecosistemas sensibles.

Se presentaron 12 oferentes a la licitación y el Gobierno provincial resolvió la adjudicación a 11 empresas para operar en el parque Aconcagua . Una de las ofertas fue rechazada. Se trata de la presentación que realizó Helicopters AR SA, cuya propuesta fue rechazada porque la comisión evaluadora consideró que la infraestructura propuesta se encontraría principalmente destinada a servir de apoyo a la actividad aeronáutica propia de la firma y no a la finalidad turística específica del procedimiento.

El Parque Aconcagua se reorganiza

La concesión comprende la distribución de unidades funcionales o parcelas de los diferentes campamentos de parque provincial, los cuales tendrán una relocalización.

El nuevo ordenamiento establece como campamentos de aproximación y base los siguientes:

Confluencia

Pampa de Leñas

Casa de Piedra

Plaza de Mulas

Plaza Argentina

Plaza de Mulas actualmente ocupa 52.000 metros cuadrados, pero en la nueva localización ocupará 15.400 metros cuadrados. Por su parte, el campamento de Plaza Argentina pasará de los 52.000 metros cuadrados actuales a una nueva disposición de 25.000 metros cuadrados.

En el caso del campamento Confluencia dispondrá de 8.500 metros cuadrados y Pampa de Leñas de 3.300 metros cuadrados.

Finalmente, Casa de Piedra será relocalizado por estar ubicado actualmente en una zona de vegas y su nueva locación tendrá 2.500 metros cuadrados y la posibilidad de ampliarse hasta 37.000 metros cuadrados.

Quiénes son los nuevos concesionarios del Aconcagua

Entre las 11 empresas que obtuvieron la concesión para brindar servicios turísticos en el Parque Provincial Aconcagua aparecen operadores que ya vienen brindando servicios en el parque relacionados a expediciones y otro tipo de actividades.

Plaza de Mulas en el Aconcagua. Prensa Gobierno

Aconcagua Expediciones SA , operada por Pablo Leonardo Tetilla y Ruth Ponce, obtuvo 169 unidades funcionales en Plaza de Mulas, otras 62 en Plaza Argentina, otras 52 en Confluencia, otras 19 en Pampa de Leñas y otras 10 en Casa de Piedra.

, operada por Pablo Leonardo Tetilla y Ruth Ponce, obtuvo 169 unidades funcionales en Plaza de Mulas, otras 62 en Plaza Argentina, otras 52 en Confluencia, otras 19 en Pampa de Leñas y otras 10 en Casa de Piedra. Aconcagua MG SA , integrada por Gerónimo Siri, Ernesto Federico Simonovich y Carlos Alberto Peralta, logró la concesión de 127 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 28 en Confluencia, 87 en Plaza Argentina, 11 en Pampa de Leñas, 15 en Casa de Piedra,

, integrada por Gerónimo Siri, Ernesto Federico Simonovich y Carlos Alberto Peralta, logró la concesión de 127 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 28 en Confluencia, 87 en Plaza Argentina, 11 en Pampa de Leñas, 15 en Casa de Piedra, South Face SAS , de Javier Eduardo Raggio, consiguió 31 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 15 en Plaza Argentina, 6 en Pampa de Leñas, 6 en Casa de Piedra, 21 en Confluencia,

, de Javier Eduardo Raggio, consiguió 31 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 15 en Plaza Argentina, 6 en Pampa de Leñas, 6 en Casa de Piedra, 21 en Confluencia, Aconcagua Visión , integrada por Mauricio Alejandro Capitani Appiolaza, Karl Robert Kobler y Heliana Carola Donadel, obtuvo 132 parcelas en Plaza de Mulas, 85 en Plaza Argentina, 44 en Confluencia, 13 en Pampa de Leñas, 14 en Casa de Piedra,

, integrada por Mauricio Alejandro Capitani Appiolaza, Karl Robert Kobler y Heliana Carola Donadel, obtuvo 132 parcelas en Plaza de Mulas, 85 en Plaza Argentina, 44 en Confluencia, 13 en Pampa de Leñas, 14 en Casa de Piedra, Andesport SAS , sociedad integrada por los hermanos Tomás David Vela Agüero y Mateo Samuel Vela Agüero, se quedó con 31 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 13 en Confluencia, 10 en Plaza Argentina, 3 en Pampa de Leñas y 3 en Casa de Piedra.

, sociedad integrada por los hermanos Tomás David Vela Agüero y Mateo Samuel Vela Agüero, se quedó con 31 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 13 en Confluencia, 10 en Plaza Argentina, 3 en Pampa de Leñas y 3 en Casa de Piedra. Backpack Logística SA , empresa liderada por Joaquín Guillermo Ponce y Juan Pablo Baro Vila, que brinda servicios de expediciones y logística desde hace 10 años en el cerro, logró 14 unidades funcionales en Plaza de Mulas y 9 en Plaza Argentina.

, empresa liderada por Joaquín Guillermo Ponce y Juan Pablo Baro Vila, que brinda servicios de expediciones y logística desde hace 10 años en el cerro, logró 14 unidades funcionales en Plaza de Mulas y 9 en Plaza Argentina. Fernando Grajales se quedó con 138 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 34 en Confluencia, 63 en Plaza Argentina, 10 en Pampa de Leñas y 10 en Casa de Piedra.

se quedó con 138 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 34 en Confluencia, 63 en Plaza Argentina, 10 en Pampa de Leñas y 10 en Casa de Piedra. Juan Antonio Herrera recibió la concesión para operar en 22 unidades funcionales en Plaza de Mulas y 18 en Confluencia.

recibió la concesión para operar en 22 unidades funcionales en Plaza de Mulas y 18 en Confluencia. Lanko Altas Montañas , conformada por Osvaldo Daniel Carbajal y José Emilio Casas, obtuvo 148 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 33 en Confluencia, 24 en Plaza Argentina, 6 en Pampa de Leñas y 7 en Cas de Piedra.

, conformada por Osvaldo Daniel Carbajal y José Emilio Casas, obtuvo 148 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 33 en Confluencia, 24 en Plaza Argentina, 6 en Pampa de Leñas y 7 en Cas de Piedra. Víctor Hugo Herrera recibió el permiso para operar en 23 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 16 en Confluencia, 16 en Plaza Argentina, 7 en Pampa de Leñas y 7 en Cas de Piedra.

recibió el permiso para operar en 23 unidades funcionales en Plaza de Mulas, 16 en Confluencia, 16 en Plaza Argentina, 7 en Pampa de Leñas y 7 en Cas de Piedra. Zurbriggen 6962 SAS, de Pablo Guillermo Vitale Mosso, logró la concesión de 30 unidades funcionales en Plaza de Mulas y 10 en Confluencia.

Durante los 20 años que dure la concesión, los operadores podrán instalar infraestructura propia para brindar servicios turísticos, pero al momento de concluir el contrato deberán retirar todos los equipos e instalaciones.

En tanto, la concesión también prevé el pago de un canon de explotación vinculado a los permisos de ingreso efectivamente comercializados, bajo valores definidos oficialmente en cada temporada.