Gabriel Sottile: "Javier Milei pasará pero nosotros queremos que las ideas queden"

Es abogado y viaja en micro. Cree en las ideas de Javier Milei , pero va por el Frente Libertario Demócrata, que compite con la alianza que hizo La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Gabriel Sottile es el primer candidato a diputado nacional y en esta entrevista con MDZ, cuenta de todo.

Incluso, que casi al borde del cierre de listas en agosto, le ofrecieron a su frente "acompañar" a La Libertad Avanza pero sin llevar candidatos. Se negaron. Además, cuestiona decisiones del Gobierno nacional mientras defiende la ideología.

-¿Estás de acuerdo con lo que gana un legislador?

-Hay que distinguir. Los senadores nacionales me parece que ganan una obscenidad porque cobran diez palos, los diputados me parece bie porque cobran cuatro y medio. O sea, debería mantenerse al menos el sueldo de un diputado nacional.

-En este momento no, no tenemos dólares para sostener eso.

-¿Debe Argentina firmar un acuerdo libre de comercio con Estados Unidos?

-Sí, estaría buenísimo pero hay que salir del Mercosur.

-¿Salir completamente del Mercosur? ¿Por qué?

-No, te digo que para firmar ese acuerdo libre de comercio hay que salir. Si el Mercosur funcionara como se pensó en su momento no nos haría falta eso, o podríamos todos negociar en conjunto con Estados Unidos.

-¿Debe el Estado seguir subsidiando la energía y el transporte?

-En el corto plazo sí, porque no hay manera de que la gente pueda realmente salir a bancar ese tipo de servicios y después hay que personificarlos. Gabriel Sottile no puede tener subsidiado ni el transporte, ni EDEMSA tampoco porque Gabriel Sottile lo puede pagar. Hay que subsidiarlo a quien verdaderamente lo necesita.

-¿Debe despenalizarse el consumo personal de marihuana?

-Despenalizarse no.

-¿Debe mantenerse la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo?

No, hay que derogarla.

-¿Debe bajarse la edad de imputabilidad penal?

Sí, a los 14 años me parece bien.

-¿Debe aprobarse una ley nacional de acceso a la vivienda para jóvenes?

-No

-¿Debe mantenerse la educación sexual integral obligatoria en las escuelas?

Hay que aplicar bien la ley que tenemos, así como esta no.

-¿Hay que modificar la ley de glaciares?

-No

-¿Deben darse incentivos fiscales a empresas que invierten en energía renovable?

-Sí

¿Pensás que los libertarios son liberales en lo económico y conservadores en las cuestiones privadas? Porque recién, por ejemplo marcabas que no hay que despenalizar el consumo de marihuana, que hay que volver atrás con el derecho al aborto...

-.Yo, puntualmente, sí soy conservador, sí. No puedo generalizarlo. Tengo personas en la lista que opinan distinto, pero como las preguntas eran hacia mí, contesté lo que a mí me parece. De hecho, lo que nosotros respetamos son las libertades individuales y la libertad de pensamiento. Por eso es muy raro, y a mí me hace mucho ruido, cuando a veces por ahí desde el Gobierno nacional son tan verticalistas en algunas cosas, y bueno, por eso nosotros armamos otra cosa.

-Pero las libertades individuales ¿qué tienen que ver con, por ejemplo que no sea libre el consumo de marihuana?

-No, porque el problema ahí es que en el seno de tu privacidad el Estado no se tiene que meter, pero cuando estás en público hay que respetar ciertas traiciones o costumbres que tenemos, y sobre todo cuando el accionar de alguna persona puede perjudicar a terceros.

-Claro, pero si vos tenés una planta de marihuana en tu casa, puede venir la policía y detenerte.

-No es tan sencillo.

-Pero pasa, en muchos barrios pasa.

Pero para que la policía lo haga, lo ordena un fiscal o lo pide un juez.

-Pero ahí atentaría contra las libertades individuales

-No, porque a mí me parece que hoy como tenemos la norma, el Código Penal puntualmente si bien está penado desde lo jurisprudencial no sucede y a nadie se lo llevan preso o detenido por una planta.

-Y a los pibes de los barrios populares sí.

Bueno, habrá que ver quién defiende sus derechos y su garantía Eso hay que hacer igual para todos

-Es difícil para los pibes de los barrios tener abogados.

Sí, porque ahí tenemos otro déficit que son los defensores oficiales.