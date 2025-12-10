Fuerte reclamo del Poder Judicial por la cobertura de vacantes y advertencias sobre posibles reformas en la elección de magistrados

Al encabezar la cena de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional , el Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti , sostuvo que la principal preocupación del Poder Judicial es la cantidad de cargos sin cubrir y defendió al organismo que selecciona jueces frente a las críticas.

El titular del máximo tribunal del país planteó que las alternativas a este sistema serían la elección a dedo por parte del Poder Ejecutivo, como ocurría antes de la reforma constitucional de 1994, o la elección popular de magistrados, como en México, y remarcó que ambos caminos chocan con la Carta Magna y requerirían una compleja reforma constitucional

Rosatti también titular del Consejo de la Magistratura repasó los tres modelos de designación de jueces que conoce: el electoral, el previo a 1994 basado en la discrecionalidad presidencial, y el del Consejo de la Magistratura, al que reivindicó por introducir concursos, control social y criterios de idoneidad.

Por otra parte, destacó que el organismo trabaja para agilizar concursos y fortalecer la capacitación en materias sensibles como narcotráfico, lavado de activos, corrupción y pornografía infantil, y subrayó que en los últimos años se avanzó como nunca en el enjuiciamiento de magistrados, para separar a quienes generan sospechas sobre la mayoría de los jueces.

La velada, realizada en uno de los salones de La Rural, se abrió con el discurso del presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, quien advirtió sobre la crisis de credibilidad que atraviesa el Poder Judicial y llamó a actuar con madurez institucional para recomponer el vínculo con la ciudadanía.

Basso Andrés Basso, Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional

En ese marco, Basso reclamó mayor comunicación sobre el trabajo cotidiano de jueces y funcionarios, denunció factores que buscan debilitar la independencia judicial mediante cuestionamientos a la designación e inamovilidad, y volvió sobre el problema estructural: un número inédito de vacantes que perjudica a los justiciables y deteriora la imagen del sistema.

Cúneo Libarona acusa al Congreso y reclama el traspaso de la Justicia

En tanto, el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, recogió el guante respecto a las vacantes y responsabilizó al Congreso Nacional por las demoras, al que acusó de ser una “máquina de impedir” que frena los avances.

El ministro defendió además la política de austeridad y respeto del déficit fiscal del presidente Javier Milei, destacó proyectos legislativos como el nuevo Código Penal y reclamó extender el sistema acusatorio a todo el país, al tiempo que insistió con el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, punto en el que chocó con el rechazo que minutos antes había expresado Basso.

Rosatti2 Horacio Rosatti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Homenaje al Juicio a las Juntas y la aspiración de elevar la calidad democrática

En otro pasaje de la noche, Rosatti resaltó el homenaje realizado a los jueces que integraron el tribunal del histórico Juicio a las Juntas Militares, a 40 años de la sentencia, al que calificó como un proceso intachable en medio de amenazas y presiones. Señaló que aspira a que, dentro de unos años, se reconozca de igual modo el trabajo actual de magistrados, fiscales y defensores en el combate a los delitos de corrupción y narcotráfico, y sostuvo que, así como el Poder Judicial ayudó a consolidar la democracia en los años 80, hoy puede elevar la calidad democrática.

Rozenkrantz Carlos Rozenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia

El cierre del evento quedó en manos del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, encargado del tradicional brindis final, quien puso el foco en el valor de la imparcialidad. El magistrado también a los jueces del Juicio a las Juntas, a quienes elogió por haber condenado cuando debían condenar y haber absuelto cuando correspondía, como expresión de fidelidad al derecho por encima de las preferencias personales.

Rosenkrantz llamó a los jueces a seguir honrando ese compromiso, distinguiendo siempre entre lo que les gusta y lo que la ley exige, y advirtió que la normalización del funcionamiento judicial también depende de los otros poderes del Estado.