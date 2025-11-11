Fuerte mensaje de La Fraternidad al Gobierno, tras el descarrilamiento del tren Sarmiento: "Si hay muertos, van a ir en cana"
El titular del gremio de maquinistas, Omar Maturano, apuntó contra el Gobierno por la situación del material rodante en el servicio. "Hay señalización de 1903 y trenes de 1965. La emergencia solo se usó para los retiros voluntarios", denunció.
Horas después del descarrilamiento de un tren de la línea Sarmiento en Liniers, el titular del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, cuestionó al Gobierno y aseguró que “irán presos” si vuelve a ocurrir otro incidente con víctimas fatales, como en la tragedia de Once.
El secretario general del sindicato de los maquinistas denunció distintas precariedades en las condiciones de trabajo y aseguró no estar sorprendido por el siniestro en la formación.
“Andamos con el señalamiento de 1903. Esto ocurre desde el otro gobierno, el otro gobierno, el otro gobierno, de todos los gobiernos. Esto es la falta de inversión de todos los gobiernos. Hace 15 días, tuvimos un descarrilamiento en el Urquiza. Se subió un tren arriba del otro. Después se incendió un tren en el Urquiza, la semana pasada. Trenes de 1965 son”, enfatizó, en diálogo con Cadena 3.
“No tenemos la seguridad total de que los cambios funcionen, las señales estén bien, que los trenes tengan el freno que deben tener. Por eso algunas veces hacemos medidas de protesta, pero no le dan pelota”, criticó el sindicalista, quien también apuntó contra la emergencia ferroviaria dispuesta por la gestión libertaria: “Y la emergencia ferroviaria, no entregaron la plata, no entregaron la plata. Si entregaron la plata, ¿para qué? Para retiro voluntario o involuntario. Para eso hay plata. Ahora, para arreglar los trenes no hay plata”.
Maturano afirmó que habló con las autoridades del Ejecutivo y les aclaró que puede haber tragedias si no se toman medidas. “Se lo dijimos, pero acá siempre el culpable es el conductor. Eso ya lo dijimos, ya avisamos, ya hicimos todas las denuncias”, dijo y advirtió: “Los funcionarios van a ser responsables. Van a ir todo en cana, como le pasó a los gobiernos anteriores. Cuando haya muerto, ojalá no los haya, porque Dios es ferroviario, pero les va a pasar lo mismo”.
MDZ intentó comunicarse con responsables del área de Transporte y del entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero se negaron a brindar información en torno a este hecho ni de las actuales condiciones del servicio de tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Desde Trenes Argentinos indicaron que "las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes". Fue el único comunicado oficial, donde se evita ahondar en el hecho y solo se especificó en la asistencia a los 20 heridos por el "descalce".
Por su parte, Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, sostuvo que el sistema de cambio de riel “no permite error humano” y remarcó: “Estamos seguros de que no fue una falla humana. Ahora aguardamos las pericias para saber qué pasó”.