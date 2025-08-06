Fuerte mensaje contra Verasay y Llano por el rechazo al financiamiento universitario: "¿Con qué cara?"

Tras la media sanción en Diputados, una referente del kirchnerismo en Mendoza cuestionó duramente a las diputadas Mercedes Llano y Pamela Verasay.

“¿Con qué cara van a volver a pisar la #UNCuyo Verasay y Llano? Calculo que con la misma cara dura de siempre. Hoy no votaron por la universidad pública y quedó a la vista que esa bandera les queda enorme. Igual tranquilas porque el archivo queda. ¡Siempre queda!”, escribió en su cuenta de X.

posteo uceda El posteo de Marisa Uceda contra Pamela Verasay y Mercedes Llano Media sanción al financiamiento universitario El proyecto de Financiamiento Universitario fue aprobado este martes en la Cámara de Diputados con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. La propuesta, resistida por La Libertad Avanza, garantiza recursos actualizados para el funcionamiento de las universidades nacionales.

Desde la bancada oficialista mendocina, Mercedes Llano (LLA) votó en contra, mientras que Pamela Verasay —del radicalismo alineado con Alfredo Cornejo— estuvo ausente. La decisión de no participar es interpretada como un gesto de afinidad al gobierno de Javier Milei en medio de un debate clave para el sistema universitario público.