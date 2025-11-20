Fronteras más seguras y Aduana digital: así es el nuevo acuerdo entre Argentina y EE.UU.

Argentina y EE.UU. avanzan en un convenio para modernizar la Aduana, digitalizar trámites y reforzar la seguridad en el comercio y el tránsito de pasajeros.

Argentina y Estados Unidos sellaron un nuevo acuerdo para agilizar los procesos en la Aduana.

Tras el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, selló la firma de un convenio de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense, con el objetivo de agilizar los procesos aduaneros entre ambos países.

El convenio marco firmado en Washington tiene como objetivo avanzar con la modernización y automatización de los procesos en el comercio bilateral y el tránsito de pasajeros y profundizar la digitalización de trámites iniciada durante la actual gestión.

Qué cambios habrá en la Aduana El fortalecimiento de la coordinación entre la Aduana argentina y la de Estados Unidos permitirá potenciar la capacidad de identificar amenazas, combatir delitos transnacionales y cumplir con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con mayores controles inteligentes y segmentados por riesgo.

De esa manera, este acuerdo busca reforzar la seguridad fronteriza e impulsar el comercio legítimo entre ambos países, con una reducción de los tiempos logísticos que redundará en un avance en la competitividad del sector privado.