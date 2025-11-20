Fronteras más seguras y Aduana digital: así es el nuevo acuerdo entre Argentina y EE.UU.
Argentina y EE.UU. avanzan en un convenio para modernizar la Aduana, digitalizar trámites y reforzar la seguridad en el comercio y el tránsito de pasajeros.
Tras el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, selló la firma de un convenio de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense, con el objetivo de agilizar los procesos aduaneros entre ambos países.
El convenio marco firmado en Washington tiene como objetivo avanzar con la modernización y automatización de los procesos en el comercio bilateral y el tránsito de pasajeros y profundizar la digitalización de trámites iniciada durante la actual gestión.
Qué cambios habrá en la Aduana
El fortalecimiento de la coordinación entre la Aduana argentina y la de Estados Unidos permitirá potenciar la capacidad de identificar amenazas, combatir delitos transnacionales y cumplir con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con mayores controles inteligentes y segmentados por riesgo.
De esa manera, este acuerdo busca reforzar la seguridad fronteriza e impulsar el comercio legítimo entre ambos países, con una reducción de los tiempos logísticos que redundará en un avance en la competitividad del sector privado.
Este nuevo avance en la cooperación entre ARCA y la CBP marca un nuevo paso en el camino hacia una Aduana 100% digital, sin gestiones en papel ni trámites presenciales y mejoras en la experiencia de ciudadanos y operadores.