Fotos y videos: el peronismo mendocino define sus candidatos en la primera elección del año

El PJ mendocino define en las urnas a sus candidatos a concejales. Te mostramos los detalles de la jornada de votación en fotos y videos.

El Partido Justicialista (PJ) de Mendoza inició este domingo su calendario electoral con cinco elecciones internas abiertas municipales que buscan definir la conformación de las listas de concejales. La jornada, marcada por un intenso despliegue partidario, se lleva a cabo en los departamentos de Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Junín y San Martín.

La elección se desarrolla con la participación de 11 listas en total, que compiten en las 31 escuelas habilitadas para el sufragio en los cinco municipios. La votación se extenderá hasta las 18 horas y convoca a casi 30.000 afiliados que, con su voto, definirán el orden de los candidatos.

Un proceso con disputas internas y costos millonarios A pesar de que la cúpula del partido logró una lista de unidad para las elecciones legislativas del 26 de octubre, varias agrupaciones disidentes decidieron ir a las urnas para disputar espacios, al considerar que la lista "oficial" no los representaba. Este quiebre interno obligó a la realización de estos comicios, un proceso que tiene un costo total superior a los $33 millones. Solo por la participación, cada lista debió aportar $3 millones.

El proceso cuenta con la colaboración de la Dirección General de Escuelas (DGE), que dispuso las 31 escuelas y cubrió los gastos de personal y limpieza, y del Ministerio de Seguridad, que garantiza la presencia policial sin costo para el PJ.