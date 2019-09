Fotos, videos y perlitas: la reunión del Frente de Todos en Mendoza desde adentro

El candidato a presidente por el Frente de Todos está en Mendoza para liderar una reunión de justicialistas y aliados. Candidatos, ex gobernadores, figuras políticas nacionales y militantes conformaron la lista de 200 invitados convocados en una de las bodegas del grupo Pérez Companc, ubicada en Luján de Cuyo.

Ruca Malen, la bodega elegida, es propiedad de Molinos Río de la Plata, del cual la familia Pérez Companc es la principal accionista: se trata de uno de los grupos empresariales más importantes de nuestro país.

Anabel Fernández Sagasti, anfitriona en Ruca Malén, da la bienvenida a los presentes antes de presentar a Alberto Fernández. pic.twitter.com/Kh1RK0blu6 — MDZ Sociales (@mdz_sociales) 24 de septiembre de 2019

La reunión se preparó en el deck de Ruca Malen, un espacio especial habitualmente preservado para turistas y comensales, se armó una sala vip destinada a los gobernadores: la primera en llegar fue Alicia Kirchner. A los pocos minutos llegó al lugar Sergio Massa.

En cuanto al catering, se sirvió una mezcla de platillos dulces y salados, junto a una estación de cafetería.

Así se preparaban los livings y el deck de Ruca Malen para recibir el encuentro nacional del Frente de todos organizado por Anabel Fernández Sagasti y al que llegará Alberto Fernández. pic.twitter.com/pweefIfpI5 — MDZ Sociales (@mdz_sociales) 24 de septiembre de 2019

¿Una perlita particular? ¡Nada de vinos! Dejaron en claro que por favor no se sirvieran, algo que llamó la atención porque, justamente, el lugar elegido es una de las bodegas más reconocidas de nuestra provincia, ganadora del premio Oro mundial Best Of Wine Tourism al mejor restaurante del mundo de bodegas en el año 2014.

Alicia Kirchner.

Para comer la propuesta era simple: ensaladas, carnes a la parrilla y tablas de fiambres caseros.

No hubo un almuerzo entre todos, sino que cada gobernador y cada invitado fue pidiendo a voluntad. Justamente la primera en almorzar fue Alicia Kirchner, mientras que Sergio Massa solo quiso café.

Otra curiosidad: se instaló una máquina parecida a las que se alquilan para casamientos en la que los invitados pueden sacarse fotos instantáneas; pero en este caso de videos. “La idea es que a medida que vayan llegando los gobernadores e invitados, vayan grabando un videíto”, comentaron en el lugar.

La novedosa cabina de videos.

Se solicitó la preparación de un vip especial para Alberto Fernández y Anabel Fernández Sagasti, que se montó en el 1er piso de la bodega.

En uno de los jardines de la bodega se colocó el escenario y se dispusieron 200 sillas, cada una identificada con el nombre de cada invitado.