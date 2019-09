Fernández: "Tenemos que sacar a Dios de Buenos Aires y hacerlo circular"

El candidato presidencial Alberto Fernández estuvo en Mendoza apoyando la campaña de Anabel Fernández Sagasti, y en su discurso anunció que en caso de ser presidente, cambiará la "forma de Gobernar" el país a partir de un nuevo proyecto con el que designarán, en cada provincia, una capital alterna a la Capital Federal. "Tenemos que sacar a Dios de Buenos Aires y que atienda en todo el país", aseguró.

"Después de mis años de Jefe de Gabinete me preguntaban cuál es la mayor experiencia y yo respondía que la Argentina dice ser un país federal pero no lo es. Cuando me tocó ser candidato y empecé a recorrer el interior y empecé a ver lo que pasa, me puse en la cabeza que si no cambiamos la estructura de desarrollo, y si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos teniendo los mismos resultados", expresó el candidato más votado de las PASO.

Por ese motivo, dijo que tomará la idea que hace algunos años esbozó el difunto exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que tiene que ver con que Argentina sostenga su Capital Federal en Buenos Aires, pero que tenga capitales alternas que obligue al Gobierno a "salir y conocer" la realidad.

"El comienzo de la solución es cambiar algo que en Argentina repetimos incansablemente, que Dios está en todas partes pero atiende Buenos Aires. Tenemos que sacarlo y hacerlo circular por todo el país", sostuvo Fernández.

El objetivo del proyecto es que los argentinos de esa manera tendrán cerca no solo al presidente, sino también a sus ministros. Para eso, deberán crear en cada provincia una capital alterna y obligar al Ejecutivo a salir todos los meses a conocer in situ los problemas y las demandas de las provincias.

No se puede gobernar con estadísticas, sin ver a la gente. Cuando uno ve a la gente, empieza a entender cuáles son los problemas"

En ese mismo sentido, destacó que si no se modifica la estructura de desarrollo y no se acercan las posibilidades a todos los rincones del país, se seguirán "repitiendo injusticias".

"Argentina no debe tener ni centros ni periferias, es una sola y todos valemos lo mismo. Que el que nazca en Jujuy pueda estudiar, trabajar, formar una familia y ser feliz en Jujuy, y no tenga que salir para lograrlo. Mientras no lo logremos, estaremos en deuda", añadió el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner.

Más de 200 personas escucharon al candidato presidencial.

Por otra parte, y ya haciendo referencia a las elecciones del domingo 29 de septiembre en las que Mendoza eligirá gobernador, pidió a los mendocinos que, cuando voten, "acompañen a Anabel, porque tiene el mismo compromiso".

"No lo haré solo, lo haré con todos los que están aquí, que son los que gobiernan y están llamados a gobernar las provincias. El domingo nos jugamos muchas cosas para el futuro del país", destacó Alberto Fernández.

"Empezamos a construir un camino federal"

La primera en tomar la palabra fue Anabel Fernández Sagasti, candidata a Gobernadora de Mendoza, quien destacó que quienes "nacimos en lo profundo del país, tenemos un objetivo común y es que las oportunidades sean más equitativas".

"Creo que con el anuncio de hoy en Mendoza, definitivamente podremos construir esa nación diferente. Quiero construir una relación virtuosa con la Nación y que junto con nuestras provincias vecinas podamos construir una nueva economía. La relación con Alberto hará que la provincia tena un huracán de crecimiento", expresó la Sagasti.

Por último, la candidata peronista aseguró que "hay mucha tristeza" en la provincia, pero también "mucha fe".

"Este 29 en Mendoza, no solamente se elige quién será el o la gobernadora, quién manejará los destinos, sino también elegiremos si queremos volver a tener una vida digna o seguir en el abismo en el que nos colocaron". cerró Anabel.