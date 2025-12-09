Fiscal Strassera, a 40 años de la condena del Juicio a las Juntas de la dictadura militar

Hoy se cumplen 40 años de la condena histórica de la justicia de Argentina contra los máximos jerarcas militares que protagonizaron la salvaje dictadura que ocupó el país luego de escribir un capítulo negro de la historia nacional, inaugurando los juicios de lesa humanidad, gracias a las gestiones del fiscal Julio César Strassera .

El protagonista para que se hiciera justicia fue el ya legendario fiscal Julio César Strassera, que logró la condena contra líderes de la dictadura argentina y acuñó el término “Nunca más” para describir el período represivo.

Strassera es hoy recordado por su papel en el juicio y la condena de 1985 de varios líderes militares responsables de la represión y desaparición de miles y miles de personas bajo su mando.

La labor judicial resultó exitosa, pese a la negativa de buena parte del peronismo de entonces.

“Quiero usar una frase que no me pertenece, porque nos pertenece a todos los argentinos”, dijo durante los alegatos finales del caso. “Nunca más'”.

El caso, que ocurrió menos de dos años después de que Argentina volviera a la democracia en 1983, fue seguido en todo el mundo y tuvo particular resonancia en América Latina, donde varios países estaban saliendo de dictaduras militares en la década de 1980.

Los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Roberto Viola, junto con otros líderes militares, recibieron penas de prisión de distinta duración.

El alegato de Strassera fue tan contundente que se permitió citar una obra cumbre de la historia de la literatura. Demasiado lujo para tanta maldad.

Transcribir ese pasaje de su intervención es revivir la historia profunda. Es bueno recordar que su alegato apenas traspasó los ocho minutos.

“En La Divina Comedia, Dante Alighieri reservó el séptimo círculo del infierno para los violentos: para todos aquellos que dañan a otros mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergió en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto tipo de condenados, así descritos por el poeta: «Estos son los tiranos que vivieron de sangre y robo. Aquí se lloran sus despiadadas faltas», expresó.

Luis Moreno Ocampo y Julio Strassera.jpg

Dictadura militar

El fiscal Strassera también recurrió al profesor alemán de Derecho Penal Günter Stratenwerth en esa instancia heroica (y no es exagerado el adjetivo) de juzgar los crímenes de lesa humanidad que se vivieron en Argentina por la dictadura militar.

Otro de los basamentos intelectuales y jurídicos fue Oliver Wendell Holmes Jr., jurista y Juez Asociado de la Corte Suprema de EE. UU., conocido por su defensa de la libertad de expresión.

Strassera cita al cientista obligatorio del Derecho Penal del siglo XX, del siguiendo modo.

“Podemos afirmar con Günter Stratenwerth que, si bien la función retributiva del castigo es dudosa, de hecho es una realidad: «La necesidad de retribución, en el caso de delitos que conmueven a la opinión pública, no puede simplemente eliminarse. Si estas necesidades no se satisfacen, es decir, si la administración de justicia penal falla, aunque solo sea supuestamente, siempre estaremos ante la amenaza de recaer en la ley de la mano o la justicia linchana».

Juicios de lesa humanidad

La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985, hace 40 años, condenó a cinco de los militares acusados y absolvió a cuatro. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua. Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión. Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.

El tribunal consideró que las juntas militares habían elaborado un sistema represivo ilegal, que incluyó la comisión de "gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios", garantizando su impunidad.

Nada mejor que recordar otro pasaje del fiscal Strassera de aquel alegato histórico que cobra mayor importancia en la democracia de Argentina como proceso consolidado de instituciones republicanas.

“Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y el control de sus instituciones, asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia de guerra, sino una perversión moral”.

El Juicio a las Juntas comenzó oficialmente el 22 de abril de 1985. Strassera presentó numerosos casos ante el tribunal. En total, se escucharon 280 casos y 833 testigos prestaron declaración. Incluso testificaron personalidades como el expresidente Alejandro Lanusse y el escritor Jorge Luis Borges.

El juicio se centró en nueve líderes principales del gobierno militar entre 1976 y 1982.

Julio César Strassera Borges Fiscal Strassera junto al escritor Jorge Luis Borges, uno de los que testificó en el juicio contra las juntas militares.

Nunca más

El 11 de septiembre, Strassera presentó los cargos contra los nueve acusados. Argumentó que la sentencia de cada persona debía depender de su papel demostrado en los casos que el tribunal conocía. Posteriormente, el tribunal decidió que las sentencias se basarían en el papel de cada rama de las fuerzas armadas.

Y hace 40 años llegó la condena. Un logro inmenso de la democracia, un avance poderoso para convertirnos en una república. Chiflados y alocados criminales, nunca más.

Nunca Más.