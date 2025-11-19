Finalizó la indagatoria a Diego Spagnuolo en Comodoro Py por la causa de presuntas coimas en la Andis
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, ya está en los tribunales de Comodoro Py para brindar su primera declaración indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por un supuesto entramado de pedidos de coimas, pagos ilegales y corrupción en el organismo estatal.