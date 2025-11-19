Presenta:
Finalizó la indagatoria a Diego Spagnuolo en Comodoro Py por la causa de presuntas coimas en la Andis

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, ya se encuentra en el juzgado de Sebastián Casanello para ser indagado

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, ya está en los tribunales de Comodoro Py para brindar su primera declaración indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por un supuesto entramado de pedidos de coimas, pagos ilegales y corrupción en el organismo estatal.

Spagnuolo ya declaró en Comodoro Py

Hace minutos finalizó la indagatoria a Diego Spagnuolo. Su declaración es considerada clave para definir los próximos pasos del caso, que podría incluir nuevas imputaciones o ampliaciones de la investigación.

Así llegó a declarar el extitular de la Andis

Diego Spagnuolo ingresó minutos antes de las 13 a los tribunales federales de Comodoro Py, allí tomo el ascensor del hall central que lo llevó al cuarto piso. Allí, fue acompañado hasta la puerta del juzgado federal número 11 con un efectivo de la Policía Federal vestido de civil.

Su defensor, Mauricio D'Alessandro entro al edificio judicial de retiro minutos después y adelantó que su cliente va a declarar y a contestar preguntas del juez Casanello y el fiscal Picardi. Cabe destacar que entre la prueba que ambos funcionarios le van a enrostrar al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad están las anotaciones secuestradas en la casa de Miguel Calvete y no los audios por los que fue denunciado, pues por ahora, no son objeto de la investigación.

El turno de Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo será interrogado por el juez a cargo del expediente y tendrá la oportunidad de presentar un descargo, negar las acusaciones, aportar pruebas o solicitar medidas complementarias. Su declaración es considerada clave para definir los próximos pasos del caso, que podría incluir nuevas imputaciones o ampliaciones de la investigación.

