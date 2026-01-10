Fin de la polémica en el PJ de Mendoza: cómo se llamarán los frentes objetados en la Justicia

La polémica del enfrentamiento entre sectores dentro del Partido Justicialista ( PJ ) se cerró, al menos en el plano jurídico/electoral, ya que la Junta Electoral de la Provincia rechazó este viernes la impugnación del nombre que hizo el sector de los intendentes peronistas al espacio kirchnerista, que para las elecciones municipales del 22 de febrero armó listas por fuera del "oficialismo" partidario y se llamará "Frente Patria".

La medida fue resuelta de manera unánime por parte de 7 de los 9 miembros de la Junta, quienes no aceptaron el nuevo planteo del Partido Justicialista, que es conducido por el diputado nacional sanrafaelino, Emir Félix.

Estuvieron presentes los ministros de la Suprema Corte Dalmiro Garay, José Valerio, Norma Llatser, Teresa Day, Omar Palermo; más la vicegobernadora Hebe Casado; y en representación de la Cámara de Diputados estuvo la diputada Stella Huczak.

Las ausencias se dieron con los ministros Mario Adaro y Julio Gómez, mientras que tampoco estuvo Andrés Lombardi (quien sí tuvo su reemplazo).

La historia de la objeción del frente kirchnerista se remonta a problemas internos entre el sector liderado por Félix, que está en conflicto con el que encabeza la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Para los comicios que se desarrollarán el 22 de febrero en Maipú, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Luján de Cuyo y Rivadavia, el PJ -que aglutina a los intendentes- competirá por un lado, mientras que el kirchnerismo lo hará por afuera en tres departamentos, que son San Rafael, Luján y Rivadavia.

Historia de impugnaciones al kirchnerismo

A raíz de esto, hubo todo un recorrido de nombres e impugnaciones contra la alianza que motorizó el kirchnerismo que se presentó con los partidos Unión Federal y Partido Federal.

En un primer momento, este espacio anunció que se llamaría "Manso Frente Mendocino". Sin embargo, fueron objetados por la Unión Cívica Radical, quienes argumentaron que era un nombre "objetivamente susceptible de inducir a confusión en el electorado, al reproducir el elemento distintivo 'Manso' que integra y domina una campaña institucional oficial de alcance provincial y nacional 'Mendoza, Manso Destino', ampliamente difundida por el Gobierno de Mendoza", según expresó la presentación de los apoderados de los dos partidos, Ángela Floridia y Agustín Boato.

Ante esto, y sin esperar la decisión de la Junta Electoral, el kirchnerismo decidió cambiar su nombre a "Fuerza Patria".

uceda emir félix conferencia pj cierre campaña-15 (2) Marisa Uceda, representante del kirchnerismo local, explotó tras la definición de la conducción del PJ. Rodrigo D'Angelo / MDZ

No obstante, luego fue el PJ quien impugnó a sus exsocios, teniendo en cuenta que el nombre de su alianza es "Fuerza Justicialista", por lo que podría generar algún tipo de confusión el uso de la palabra "Fuerza".

Entre los argumentos, sostuvieron que el nombre de Fuerza Patria podía llegar a "confundir" o "inducir al error" al electorado, sobre todo porque tanto en Luján como en Rivadavia el nombre elegido por el oficialismo peronista se llaman Fuerza Justicialista Luján de Cuyo y Fuerza Justicialista Rivadavia.

En este caso, la Junta Electoral "bochó" el nombre al kirchnerismo, quien debió buscar otro nombre. El elegido fue "Frente Patria".

Sin embargo, recibieron una tercera y última impugnación, nuevamente motorizada por el Partido Justicialista, en este caso por la palabra "Patria": "La persistencia del término 'Patria' mantiene una asociación directa y fácilmente identificable con la denominación previamente utilizada, así como con el espacio político históricamente vinculado al Partido Justicialista", fundamentaron, entre otros, desde el Justicialismo.

No obstante, de forma unánime, la Junta Electoral resolvió este viernes rechazar los fundamentos, por lo que el kirchnerismo se llamará "Frente Patria" en las listas de Luján de Cuyo y Rivadavia; mientras que en San Rafael tendrán el nombre "San Rafael Futuro".

Saldado el plano judicial, lo que resta ahora es la otra competencia, la electoral, que se llevará a cabo en un mes y medio.

Nombres de las alianzas

Partido Justicialista:

Frente Fuerza Justicialista Rivadavia

Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo

Frente San Rafael en marcha

Frente Elegí gestión La Paz

Frente Santa Rosa Gana

Kirchnerismo: