Ficha Limpia gana impulso en el Congreso tras el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner

Hay una ventaja clara del nuevo proyecto de Ficha Limpia : modifica el Código Procesal Penal, en vez del Electoral, por lo que no requiere de una mayoría absoluta en el recinto. Casi todos los bloques, exceptuando al kirchnerismo y la izquierda, han manifestado su fuerte apoyo hacia esta iniciativa, que cobra aún más sabor a partir de la ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner .

Tomando de base los bocetos anteriores, que no lograban perdurar dentro del Congreso , el diputado de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, ideó uno nuevo. Este exige que toda persona condenada por cualquier delito a una pena de tres o más años quedará inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos.

De este modo, explica que, aunque una condena pueda ser impugnada en el futuro mediante un recurso de revisión, no impediría que se ejecute una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios . Su objetivo es cerrar un "vacío legal" que ha generado incertidumbre acerca de cuándo una sentencia realmente puede ejecutarse sin vulnerar garantías constitucionales.

Como ya se comentó, este nuevo proyecto no necesitará de una mayoría absoluta para avanzar por los recintos ya que no modifica un aspecto electoral. Y, según el compromiso que adoptó Javier Milei , está fuera de peligro de recibir un eventual veto. El radical formoseño señaló a MDZ que tiene viento a favor para ser sancionado en los próximos meses.

La iniciativa se discutió -aunque aún sin emitir dictamen- en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados a principios de junio. Se buscará que esta semana entrante, quizás el miércoles 18 o jueves 19 , aterrice en la de Justicia, liderada por el libertario Manuel Quintar. Se buscará convocarla por la tarde de alguna de las jornadas, pero debido a los dos feriados que hay podría no haber quórum.

Ficha Limpia vuelve, al calor de la condena de Cristina Kirchner

En los pasillos del recinto se dice, entre susurros y chicanas, que el kirchnerismo está "más a la defensiva que nunca". El proyecto vuelve a la carga en un momento delicado para el espacio, donde su principal referente está a días (posiblemente esto ocurra el miércoles 18) de entregarse ante las oficinas de Comodoro Py para efectuar su arresto.

Marcela Campagnoli, diputada nacional por la Coalición Cívica, mencionó en una entrevista con MDZ que esta condena emitida por la Corte contra la expresidente "va a sentar un precedente" y elevará los ánimos respecto a la nueva Ficha Limpia, proyecto al cual se lo ha acusado anteriormente de buscar la "proscripción" de Cristina. Al menos esto ocurría con la iniciativa anterior que sólo apuntaba a delitos de corrupción, y fue reescrita por el oficialismo a partir del boceto de Silvia Lospennato.

"Firmé y acompañé el proyecto de Fernando Carbajal. Es el camino modificar el Código Penal para que no sea necesario estar esperando esta tercera instancia. Esa fue una modificación que hizo el kirchnerismo cuando fue gobierno: que todo cuestionamiento tenga que pasar por la Corte, aunque es primera instancia en cuestiones entre Estados o de diplomáticos, y tercera cuando hay un recurso extraordinario. Acá no había ninguna violentación de los garantías constitucionales y, sin embargo, tuvo que pasar igual porque Casación rechazó el recurso extraordinario", explicó la legisladora y colega de Elisa Carrió.

cristina fernandez de kichner NA.jpg Cristina Fernández de Kichner se entregará en los próximos días a la Justicia. NA

Insisten en que conseguir quórum será complicado esta semana que comienza, pero no sólo por los feriados. Podría ser también debido a que la expresidenta se entregará en Comodoro Py este próximo miércoles, tema que conmociona a la esfera política y, de alguna manera, paraliza al Congreso. "No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea", comunicó a través de un posteo de X.

El fallo de la Corte sobre Cristina Fernández de Kirchner

El fallo del máximo tribunal, que se extiende a lo largo de 27 páginas y fue dado a conocer la semana pasada, rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. De este modo, ratificó: "Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública (arts. 174 inc. 5° y 45 del Código Penal)".

La Corte plantea que la sentencia condenatoria se encuentra "fundada en elementos probatorios suficientes, ponderados conforme las reglas de la sana crítica racional, y que los jueces del Tribunal Oral respetaron los principios del proceso penal acusatorio, sin incurrir en exceso jurisdiccional ni apartamiento palmario de la ley".

Fallo Corte Suprema - Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet Fallo Corte Suprema - Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet

Señala que el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial no se ha visto conculcado por la participación de jueces cuya intervención fue oportunamente consentida y no objetada en tiempo y forma. Y consideró que no se ha acreditado la existencia de arbitrariedad en el razonamiento del tribunal de mérito, ni se ha configurado lesión constitucional manifiesta que amerite la intervención correctiva de esta instancia excepcional.