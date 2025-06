Para el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, el fallo de la Corte "es una porquería"

En este marco, en diálogo con la periodista Romina Manguel, Beraldi manifestó: “Sería catastrófico que por el hecho de que una persona tiene una identidad política o porque fue presidenta y no me gustó se le terminen negando todas las garantías”.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el proceso judicial no fue justo y lo comparó con el “juicio a las Juntas”. A propósito, expresó: “Participé y vi un juicio justo, se dieron las garantías a la defensa, se escucharon a los testigos. Los genocidas tuvieron un juicio justo y Cristina no lo tuvo: el juez de instrucción, Julián Ercolini, trabajaba en esta causa mientras su mujer trabajaba en el ministerio de Justicia de la Nación (durante el gobierno de Macri) y cobraba un sueldo; había un fiscal que era justamente el hermano, me refiero a Bautista Mahíques, del secretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia; los jueces de Casación mantenían reuniones privadas con el presidente Macri. Yo no me hubiese imaginado que Gil Lavedra o Arslanian se reunieran con el gobierno durante el juicio a las juntas”.