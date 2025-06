"Lacra y ridícula", Marcela Pagano y Lilia Lemoine se sacaron chispas por la "Ficha Limpia psicológica"

En su cuenta de X, Pagano explicó el objetivo de su proyecto y dijo: "No podemos tener legisladores con una psiquis dañada que malversen el uso de ese beneficio legal. Tampoco es justo que la salud de un presidente sea materia de Estado pero no así la de un legislador. Que sea todo público". Al ver el cuestionamiento de Lilia Lemoine , le preguntó en otro tuit: "¿Te animás?".

Por su parte, Lemoine también reveló: "Hice en 2021 (un test vocacional) para trabajar en la legislatura por última vez... y entré. De hecho cada vez que trabajás en un empleo privado te lo piden. Trabajé en varias empresas, no soy Máximo (Kirchner) ni la esposa de Massa. Abrazo." Fue así que se desató la furia de Pagano, quien le contestó sin filtro en redes.

"Por suerte no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder gestar un bebé, como te hicieron a vos. Ni ando mintiendo como vos diciendo que tenes óvulos inseminados de un “hombre del poder” congelados, ni tampoco le pedí a un chico de 22 años que me embarace y desconozca la paternidad como hiciste vos, encima prometiéndole a cambio un proyecto de ley para 'que se quede tranquilo' de que nadie lo obligaría a reconocer a ese eventual hijo", agregó.

Como si fuera poco, Pagano escribió: "Usas tu banca en tu beneficio propio, ridícula, y encima te crees que aportaste algo a que Milei sea presidente cuando estuviste bien escondida en la lista y en la campaña. Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al presidente hablando de su intimidad. En mi vida hablaría de un hombre como lo hiciste vos de él, pero claro, a vos nadie te educó, nadie te cuidó, ni te quieren ni te dan el lugar de mujer".

"Hubo uno solo que sí te quiso, y lo traicionaste. Y al “amigo” que te ayudó, lo ensuciaste por tener cámara de TV. Estás donde estás porque no saben qué hacer con vos… Lo del fideicomiso, ni idea, pero presentá las pruebas porque, si no, tenes vos que hacerme una denuncia penal ya que ambas somos políticamente expuestas, ¿no? Y no esquives la cola a la jeringa, ¿cuándo vamos al hospital público y nos sometemos a la pericia psicofísica y rinoscopia ambas?".