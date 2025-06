Lilia Lemoine tildó de "ñoquis" a los empleados del Hospital Garrahan: "Si no les alcanza, no deberían haber estudiado eso"

En este sentido, aseguró que lo que busca el oficialismo es solucionar los problemas económicos del país porque "Argentina necesita dejar de ser un país de locos, debe ser un país normal", en base a las palabras de la diputada durante una entrevista con C5N. A su vez, afirmó: " Si no les alcanza, no deberían haber estudiado eso".

"Si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico. Pero los médicos están mal desde antes, esto no es nuevo. No es un problema que causó este Gobierno. Es un reclamo genuino pero no se puede, por favorecer a un sector, estropear a todos los demás. Que estudien lo que quieran, pero que sepan que cuando vos estudias y elegís otra carrera, vos tenés beneficios y prejuicios", cerró Lemoine.

El descargo de Lilia Lemoine: "No me recibieron en la guardia"

Luego, a través de su cuenta de X, disparó: "O con médicos bien pagos. La realidad a ustedes no les gusta, pero se las vamos a seguir diciendo. La estupidez es no querer pensar... a ustedes les molesta. Vayan, sigan pidiendo flan". Luego, aseguró que si los diputados ganaran como los médicos del Garrahan, "solo quedarían los libertarios".

Frente a la repercusión que sus declaraciones generaron, recordó: "Año 2014 con neumonía, era julio. No me recibieron en la guardia del Fernandez, no me recibieron en la guardia del Rivadavia. Sentía que el frío me partía los pulmones. Me volví a mi casa porque el dolor era insoportable. Zafé de milagro esa vez aunque quedé dos años con tos".

"Dos días después fui a la guardia del Zubizarreta y en un par de horas me vieron. Obvio, si vas de guardia no te pueden atender como lo haría un médico de cabecera. Tardé dos años en recuperarme. El sistema de salud no esta bien desde que yo tengo memoria... colas, falta de suministros y camas, prioridad a inmigrantes en tu propio barrio... Hace años que juntan tapitas para el Garrahan. Llega Lugones aumenta el sueldo de los residentes (recién graduados que están practicando, no tienen antigüedad) de 800k a 1,3 millones... no les sirve", fue su descargo.