"Asesino, gato y loca": Florencia Carignano terminó de despacharse contra Lilia Lemoine y los libertarios

En medio de la sesión donde, finalmente, se daría media sanción al aumento de los haberes jubilatorios , no faltaron las polémicas. La diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano , se despachó contra la bancada libertaria, donde "hay gaterío" y "gente rota que no sabe para qué está ahí", y apuntó fuertemente contra Lilia Lemoine .

Según la diputada, los ánimos ya venían caldeados desde que se cruzó en un pasillo a Gerardo Milman . Ante un intercambio de palabras ella le habría dicho "¿Qué pasa, nos va a matar?". "Por ahora no, pasen" asegura Carignano que le contestaron. La ex directora de Migraciones chicaneó a Milman con la acusación que le pesa sobre él, desde los sectores kirchneristas, de ser autor intelectual del atentado vivido por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

En medio de la sesión, Florencia Carignano festejó que Milman haya "dejado los fármacos", según ella y que no los "mandó a gatillar". Cuando Lemoine y otras libertarias trataron de responderle, la diputada contestó con un " callate la boca vos, gato ".

La diputada libertaria Lilia Lemoine Foto: X @lilialemoine La diputada libertaria Lilia Lemoine Foto: X @lilialemoine

Este jueves, en una entrevista con Radio 10, Carignano no hizo más que reafirmar sus dichos. "No hablo de prostitución, porque yo respeto a para quienes es un trabajo. Esto es otra cosa, lo que se decía en su momento trepa. Bueno, gato. No es un tema peyorativo de las mujeres. Y también hay hombres gatos", sentenció.