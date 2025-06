Sesión caliente: se aprobó el aumento jubilatorio y el Gobierno amenaza con el veto.

Con 142 votos afirmativos, 67 negativos la oposición en la Cámara de Diputados logró aprobar la media sanción de un aumento del 7,2% a las jubilaciones y una nueva moratoria que busca incorporar a 150 mil personas al sistema previsional, en una sesión caliente. El oficialismo no pudo evitar que los gobernadores bajaran la sesión y recibió un nuevo revés en el parlamento.

18:31 | La oposición afina la letra fina para aprobar un aumento a los jubilados

Mientras los diputados esbozan sus argumentos a favor y en contra del aumento del 7,2% un grupo de legisladores define la letra chica del proyecto que se va a aprobar. En primer lugar se va a rechazar la moratoria que quiere el kirchnerismo, luego se rechazará la creación de la comisión para trabajar en una reforma estructural de la política previsión, impulsada por el PRO.

En tercer lugar se va a tratar el dictamen de Encuentro Federal que escribió Nicolás Massot. Allí están terminando de definir si el bono pasará a ser de $105.000, $110.000 o $115.000. También habrá que ver qué lugar le queda a las 13 cajas previsionales de las provincias que no adhirieron a la Nación. Los diputados que responden a Martín Llaryora quieren que se incluya, pero aún está por verse.

16:36 | Daiana Fernández Molero aseguró que CFK es una "mamushka de privilegios"

"Gastamos mal, porque se estima que podríamos gastar un 30% menos y tener jubilaciones más alta, pero el sistema está perforado con regímenes especiales. Tenemos un laberinto. Personas que tienen trayectorias laborales similares tienen regímenes dependiendo de cómo viven, de cómo falló un juez, y no tiene que ver con sus años de aporte", lanzó la diputada del PRO Daiana Fernández Molero.

Como ejemplo, la también economista mencionó a la expresidenta de la Nación: "Cristina Fernández de Kirchner es básicamente una mamushka de privilegios. Tiene la zona austral, el doble privilegio por la pensión de presidenta, la jubilación de Néstor. De ella sí se tienen que hacer cargo".

15:27 | Los libertarios contraatacan: “Mucho repartir dinero, pero no dicen de dónde sale”

El diputado salteño Carlos Raúl Zapata, de La Libertad Avanza, defendió los eventuales vetos que el Gobierno nacional planea realizar a los proyectos que se tratan. Y aseguró, en este sentido, que las jubilaciones se van a recomponer una vez que se reforme el sistema sin afectar el equilibrio presupuestario.

De este modo, ironizó: “El kirchnerismo es especialista en bonos: 'bo no tenés libertad', 'bo no tenés aportes'. No estamos en contra de que un jubilado cobre bien, yo aporté 30 años y me voy a jubilar con una mísera suma porque se gastaron la plata en propaganda o se la robaron”, dijo el legislador.

Además, los comparó con un villano de ficción: “Es como ver a Jack el destripador dando lecciones de cómo resucitar personas”.

15:14 | Victoria Tolosa Paz contra la SIDE

Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, aseguró que el 7,2% de aumento es un acto de "reparación" ante la crisis que sufren los jubilados del país. Y acusó al Gobierno de haber fijado por decreto "180 mil millones de pesos para espiar, perseguir y fondear tareas de inteligencia en Argentina", en relación a los fondos que se aprobaron para la SIDE. "No están claras las prioridades", disparó.

A su turno, Julia Strada, del mismo espacio, habló de "lo que cuesta vivir en Argentina". "En abril del 2023, un residente cobraba 209.000 pesos, y la canasta básica total estaba a 203.000. Era prácticamente una canasta. Siempre la salud pública tiene esta deuda, y hoy 790.000 gana un residente en el Garrahan, y un 1.110.000 pesos es la canasta básica total. Es una vergüenza lo que ocurrió anoche", señaló.

"Estamos discutiendo jubilaciones que son de 360.000 pesos, y anoche hubo una diputada libertaria en TN diciendo que con 360.000 pesos se puede vivir, y no se puede vivir con eso en Argentina. Por eso estamos acá, porque un jubilado de la mínima a junio está a 304.000 y tiene el bono congelado", añadió. Además, apuntó contra LLA, el PRO y el radicalismo de Rodrigo de Loredo por no querer brindar quórum.

15:00 | Diputados retoman con la moratoria previsional

Al no destrabarse la sesión con la cuestión $LIBRA, Martín Menem llamó a que regresen a sus asientos y se comience a tratar los 14 dictámenes en torno a la moratoria previsional, y los aumentos jubilatorios al 7,2%. Luego el proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad, y la declaración de zona de desastre de los distritos de la Provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones ocurridas en mayo de este año.

La Comisión Investigadora $LIBRA se reunirá la próxima semana a fin de destrabar la elección de autoridades. La oposición buscará un emplazamiento para lograr esto.

14:20 | Pasaron a un cuarto intermedio

El Cuerpo pasó a un cuarto intermedio por 15 minutos. Aún no han habido avances en el tratamiento de los temas pautados y aseguran que la sesión puede llegar a durar más de 15 horas.

14:14 | Giudici apuntó contra Vanina Biasi y el “antisemitismo”

Martínez luego le otorgó la palabra a la diputada del PRO Silvana Giudici, quien intentó explicar en términos reglamentarios cómo funciona el otorgamiento de autoridades para la comisión, pero la oposición la interrumpía. "Escúcheme Biasi, escúcheme. Escuchen así aprenden un poco", manifestó.

Pero las interrupciones continuaron, sobre todo por parte de la legisladora izquierdista, a quien Menem le pidió que vuelva al órden. "Qué difícil cuando la intolerancia, la misoginia y el antisemitismo se apoderan del reglamento y del recinto de Diputados", respondió Giudici y recibió el aplauso de algunos de sus simpatizantes. Se trató de un "palo" debido a la denuncia que tiene Biasi por dichos que atentan contra la colectividad judía.

14:11 | Germán Martínez contra Menem: "Su autoritarismo avanza"

Cuando el diputado Germán Martínez volvió a tomar la palabra, apuntó directamente contra Martín Menem. "Señor presidente, por más que usted ponga cara de serio, el que defina es el Cuerpo". "Voy a terminar para que le quede claro, si hay una modificación del reglamento tiene que ir a la Comisión de peticiones, poder y reflamento; acá solo podemos interpretar, y no hay una duda interpretativa, hay una situación política no resuelta de una resolución que votó este Cuerpo y tiene un reglamento. Deben presentar un nuevo proyecto de resolución, que tenga dictamen, que lo vote el pleno", respondió el titular de la Cámara y apagó el micrófono del legislador.

Germán Martínez.jpg El diputado Germán Martínez tuvo fuertes cruces con Martín Menem.

"Su autoritarismo avanza, que me haya apagado el micrófono mientras yo hablaba y usted me interrumpió... su autoritarismo avanza", respondió el kirchnerista. E insistió en que se puede votar en el recinto si se considera pasible de generar, por el artículo 228.

13:05 | Menem se niega a tratar la Comisión $LIBRA

Uno de los temas que quería colarse en el recinto, a pesar de no estar dentro del temario, era definir las autoridades de la Comisión Investigadora por el token $LIBRA, ya que en la reunión realizada semanas atrás no se pudo resolver por un empate 14 a 14.

Martín Menem, presidente del Cuerpo, se negó a utilizar la jornada de hoy para esta cuestión, al asegurar que la misma comisión definió cómo elegir su presidente. "Esto es una mala práxis política", disparó contra una oposición enojada y a los gritos. El diputado libertario por Mendoza Álvaro Martínez tomó la palabra después y apoyó al titular de la Cámara: "Dejen de tomarnos de boludos".

La oposición se cruza con Martín Menem por la Comisión investigadora de $LIBRA La oposición se cruza con Martín Menem por la Comisión investigadora de $LIBRA Victoria Urruspuru

Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, insistió en que el accionar de Menem fue "una manifestación política". "Soy árbitro", respondió el titular del Cuerpo, y el diputado retrucó: "Acá el único árbitro es la coneja Baldassi". A partir de ahí, tuvo fuertes cruces con el mendocino Álvaro Martínez y con Nicolás Mayoraz.

Sabrina Selva, de Unión por la Patria, le dijo al presidente de la Cámara que no tiene más poder que el Cuerpo, y pidió "que ponga a consideración la moción, porque evidencia que el caso $LIBRA los molesta, los sacude". Selva es, en rigor, la candidata del kirchnerismo para presidir la Comisión que investiga el criptoactivo.

12:20 | Los radicales se hicieron presentes y dieron quórum

Con 132 presentes, se abrió la sesión. Fue clave la presencia de los cordobeses y de los tres radicales Julio Cobos, Fabio Quetglas y Natalia Sarapura, que rompieron con el pedido del presidente de su bloque, Rodrigo de Loredo. La Libertad Avanza, el PRO y demás allegados al Gobierno ingresaron al recinto una vez que el quórum se logró, al calor de los aplausos opositores.

De Democracia para Siempre hubo siete sentados. Llegó tarde Mariela Coletta. En el caso de Marcela Antola, entró luego del quórum ya que no tenía intención de darlo por pedido de su gobernador Rogelio Frigerio, entrerriano aliado a los Milei. Los ausentes fueron Marcela Coli, debido a que su marido fue operado el lunes de urgencia, y Manuel Ignacio Aguirre por estar enfermo. Y Juan Carlos Polini se ausentó a pedido del mandatario chaqueño Leandro Zdero.

Fueron seis los miembros de la Coalición Cívica que dieron el presente, 12 de Encuentro Federal y cinco de la izquierda, que se posicionan al fondo, y los 95 de Unión por la Patria.

Otros peones esenciales resultaron ser los catamarqueños y los santiagueños, que ingresaron al recinto a tiempo. Así también la mendocina y marginada del libertarismo Lourdes Arrieta, el santacruceño Sergio Acevedo, y el santafesino Mario Barletta.

12:08 | Paulón protestó con una máscara de El eternauta

El diputado socialista del bloque Democracia para Siempre Esteban Paulón se presentó al recinto y mostró un cartel que denunciaba: "Juan, la ciencia las universidades, el Garrahan y los feminismos funcionan". Lo particular es que utilizó una máscara anti radiación nuclear, como la de la serie El Eternauta.

Diputado Esteban Paulón con una máscara y un cartel por el feminismo Esteban Paulón con una máscara y un cartel por el feminismo. Victoria Urruspuru / MDZ

11:47 | El Congreso espera una masiva movilización

Este miércoles se llevará adelante una nueva marcha frente al Congreso. Además de la marcha por los jubilados, la movilización contará con más actores de lo habitual en lo que promete ser una masiva congregación.

En este marco, harán presencia trabajadores del Garrahan, la CGT, el colectivo feminista "Ni Una Menos", científicos del Conicet y agrupaciones de artistas como parte de la marcha contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.

11:40 | ¿Habrá quórum?

Si bien la Casa Rosada estuvo levantando los teléfonos para negociar con sus gobernadores aliados para que caiga el quórum, pareciera que los diputados de Córdoba (del bloque de Encuentro Federal) que responden a Martín Llaryora bajarán y se sentarán en sus respectivos lugares, así como un grupo de radicales. Por ello, las expectativas crecen.

Video: la sesión en vivo