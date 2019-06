Fernández Sagasti reparte la carta de Cristina y no descarta su visita

¿Cristina Fernández viene o no a Mendoza antes de las elecciones del domingo? La última respuesta no termina de ser concluyente al respecto: "Por supuesto que no lo descarto", dijo este lunes en una entrevista de Radio Nacional.

"La verdad es que me encantaría que pudiera venir, pero la situación a nivel nacional no se si se lo va a permitir", señaló la precandidata a gobernadora de Unidad Ciudadana.

"Seguimos charlando sobre este tema u otras opciones, con ambos", insistió Fernández Sagasti, en referencia a la posible presencia de la fórmula Fernández-Fernández en Mendoza.

Fernández Sagasti destacó en la entrevista que "desde el viernes la carta de Cristina está yendo casa por casa". Se trata, tal como informó este fin de semana MDZ, de un texto que la ex presidenta escribió para pedir el voto por su crédito en Mendoza.

Cristina Fernández también ha dado antes firmes y claras señales de apoyo a Fernández Sagasti a través de audios. Para la precandidata de Unidad Ciudadana, este respaldo es clave para ganarle la pulseada a Alejandro Bermejo, el otro precandidato a gobernador del justicialismo.

"Estamos felices con esta fórmula y lo dijimos desde el primer momento", recalcó Fernández Sagasti este lunes, para marcar un contraste.

Bermejo, en cambio, dudó entre varios opciones del PJ para la elección presidencial y recién en los últimos días ha blanqueado su simpatía por la fórmula FF.

"Más allá de que la quieran llevar todos los lunes a Comodoro Py, vamos a seguir adelante porque la gente cree en ella, es lo que nos devuelve la gente cuando caminamos las calles de Mendoza", expresó en la entrevista la líder local de Unidad Ciudadana.

En tanto, el texto firmado por Cristina que se está repartiendo casa por casa se centra en su candidatura nacional, pero también habla de "Nuestra Anabel". Agradece a los mitantes que distribuyen el texto y sentencia: "Siento que ella y su candidatura a Gobernadora simboliza uno de mis sueños: ser el puente entre las nuevas generaciones y las anteriores".

¿Ha sido el último gesto de Cristina para la figura local de Unidad Ciudadana antes de las PASO? Se nota que Fernández Sagasti pretende algo más, como lo demostró al colocarle "Me gusta" al siguiente tuit: