Fernández Sagasti distinguió a más de 100 atletas y propuso un nuevo financiamiento para el Enard

La senadora mendocina encabezó un acto en el que se premió a atletas de todo el país y se anunció un proyecto de ley para otorgar al deporte argentino el mayor presupuesto de su historia.

Fernández Sagasti planteó la necesidad de un presupuesto federal para apoyar a clubes, infraestructura y atletas argentinos.

Más de cien deportistas argentinos fueron distinguidos en el Senado de la Nación durante un acto encabezado por la Comisión de Deporte, presidida por la legisladora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Además de los reconocimientos, el encuentro dejó como eje central el anuncio de un proyecto de ley que busca restituir el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ( ENARD) con un presupuesto sin precedentes.

“Hoy no estamos aquí simplemente para celebrar logros deportivos. Estamos aquí para tener una conversación honesta, profunda y urgente sobre el futuro del deporte en la Argentina”, señaló la senadora, al destacar la importancia de avanzar hacia una política integral en la materia.

En su discurso, Fernández Sagasti advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sector. Mencionó la reducción de partidas destinadas al deporte, a los Juegos Nacionales Evita y a la infraestructura de clubes de barrio, y sostuvo que esos recortes impactan directamente en la comunidad deportiva.

fernandez sagasti1 El homenaje a los deportistas tuvo como marco la discusión por el futuro del financiamiento del ENARD. Prensa Un proyecto para volver a financiar el Enard En paralelo, informó que existe consenso en el Congreso junto a diputados de distintas fuerzas, el Comité Olímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deportes para avanzar en una iniciativa legislativa que contemple cerca de 100 millones de dólares en recursos. Se trataría del mayor presupuesto histórico para el deporte argentino, con una distribución federal y participación de las provincias.

Durante el evento también se recordó la historia de Juan Arrieguez, joven campeón panamericano que entrena con elementos prestados, y se reconoció a atletas mendocinos que obtuvieron medallas en los Juegos Panamericanos 2025, entre ellos Julieta Benedetti, Lautaro Martínez, Milagros Alastra y Sol Guignet.