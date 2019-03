La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti fue una de las impulsoras de la implementación de los juicios por jurado en la provincia de Mendoza. Según expresó en diálogo con MDZ Radio, espera que se "apliquen cuanto antes de manera correcta" y afirmó que se pusieron de acuerdo con el Gobierno de Alfredo Cornejo de que es una manera de agilizar los procesos judiciales. Pero además de hablar de ese tema, se refirió a su precandidatura a la gobernación, la unidad del PJ y su postura en torno a la reelección indefinida de los intendentes.

La senadora nacional aseguró que Cristina Fernández de Kirchner es la persona que más mide en las encuestas mendocinas y confesó que a su criterio sería la mejor candidata a presidente que podría presentar el peronismo: "Aunque algunos lo nieguen, Cristina es la más elegida por los mendocinos".

Pero más allá de eso, sostuvo que a nivel nacional es necesario lograr consenso para que todos los candidatos presidenciales del PJ se enfrenten en una gran PASO y que el mejor de todos vaya a las elecciones generales contra Mauricio Macri. "El candidato será el que mejor represente a la oposición para que en diciembre Macri le entregue la banda presidencial a un compañero", subrayó.

De todas maneras, aclaró que aún falta tiempo para que se cierren las listas nacionales y dijo que de aquí a junio son muchas las variables que pueden cambiar. En cuanto a lo que respecta a su precandidatura a la gobernación, dejó claro que no tiene pensado abandonar la carrera electoral. "Nosotros estamos proponiendo mi candidatura. Amo mi tierra y tengo la voluntad de transformar lo que está mal en la provincia", manifestó.

En cuanto a los rumores que hablan de una posible fórmula de unidad con Alejandro Bermejo como candidato a gobernador y Fernández Sagasti en calidad de vicegobernadora, la senadora dijo que no existen negociaciones al respecto.

"Lo mejor para el PJ sería tener una fórmula de unidad", sostuvo la referente del kirchnerismo en Mendoza y advirtió que la fórmula que integre debe "representar a las nuevas generaciones".

"Yo he leído los rumores sobre una fórmula con Alejandro (Bermejo), pero no he hablado ni con él ni con nadie sobre esa posibilidad", esgrimió la legisladora nacional.

Contradicción interna

Otro tema polémico sobre el cual se expresó la senadora nacional fue la reelección indefinida de los intendentes. Si bien volvió a destacar la necesidad de darle lugar a las nuevas generaciones, defendió el acuerdo alcanzado con los intendentes Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán), Emir Félix (San Rafael) y Jorge Omar Gimenez (San Martín). Su espacio, Unidad Ciudadana, iba a presentar candidatos propios para hacer la interna en ese departamento, pero finalmente llegó a un acuerdo y los virtuales candidatos a intendentes de ese espacio pasaron a ocupar un lugar en la lista de concejales de los actuales intendentes.

"Sigo pensando que lo correcto es lo que se hizo en Maipú (donde Bermejo dio un paso al costado y eligió a Matías Stevanato como su virtual sucesor). Pero ahora estamos en otra etapa porque se ha judicializado. Obviamente creo que el decreto de Cornejo y el momento elegido por el gobernador tienen que ver con una estrategia electoral para perjudicar al principal partido de la oposición", expresó la senadora.

En este sentido, culpó al gobierno de tener a los ciudadanos como rehenes de una situación compleja. "Los ciudadanos van a tener que ir a votar el 28 de abril sin saber si sus candidatos van a poder seguir en carrera. Eso le hace mal a la institucionalidad y a la democracia", manifestó.

Además, sostuvo que desde Unidad Ciudadana siguen proponiendo renovación y aclaró que los candidatos a concejales que presentan en las listas son individuos jóvenes que en el futuro pueden ser candidatos a la intendencia en sus departamentos.