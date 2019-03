Felipe Solá: "No creo en la causa de los cuadernos"

El diputado nacional Felipe Solá habló con el programa After Office de MDZ Radio, y aseguró que la causa de los cuadernos de la corrupción "es una operación", a pesar de que también cree que los empresarios que declararon haber pagado coimas "dicen la verdad".

Consultado al respecto de la causa, Solá dijo que "yo no creo en los cuadernos, creo que son una operación". Al respecto, agregó que "hay algunas causas que son armadas o poco creíbles. Esa es una".

Sin embargo, también indicó que "la mayoría de los empresarios dicen la verdad, pero eso no quiere decir que la operatoria de los cuadernos haya sido cierta". Una de las críticas que lanzó al accionar de la Justicia en la investigación fue la utilización de la figura del arrepentido: "La figura del arrepentido es usada en forma terrible. 'Decime lo que me conviene, si no no te doy calidad de arrepentido y vas en cana'. Así armo un sumario".

En otro tramo de la charla, habló del futuro del PJ, y explicó que se decidió armar un frente, que todavía no tiene nombre, "con todos los que vengan". A pesar de esto, no respondió si cree que Sergio Massa podría ser parte de ese frente. "Esas son elecciones personales. No creo que las figuras sean tan importantes. Creo que hay una actitud de apertura de ampliación en la que tienen que entrar todos", señaló.

Sobre la ex presidenta Cristina Fernández, dijo que "es una persona que tiene una responsabilidad muy grande en cuanto al futuro, pero es una persona que tiene un nivel de problemática personal fuerte". "Además de tener enjuiciamientos tiene persecusión, son dos cosas separadas", agregó.

En ese punto lanzó una crítica sobre el kirchnerismo, al decir que se "definió por sus enemigos". Para el diputado, la lógica era "buscar mis enemigos y después ellos me dicen quién son".

