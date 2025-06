Federico Sturzenegger atacó a las mafias que viven del PAMI tras un incendio en una pañalera: "¿Casualidad o causalidad?"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1928524305064681700&partner=&hide_thread=false LOS PAÑALES TIENEN OLOR A PIS Y HUMO. El presidente @JMilei dijo que venía a quebrar el sistema de la casta que nos empobreció por décadas. Un sistema que usó al Estado y a política como cómplice necesario para robarnos. Quizás escucharon a @madorni contar como el Ministro… pic.twitter.com/K7G72KqBBL — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 30, 2025

“Resulta que decidió desarmar un sistema incontrolable (que implicaba pérdidas estimadas de 5.000 millones de pesos al año) a través de una licitación con entrega a domicilio. Pero he aquí que las empresas proveedores organizadas por COFA, la Confederación Farmceútica Argentina (la que no quiere que te puedan vender los remedios de venta libre fuera de farmacias) habían liderado la firma de un acuerdo donde los ofertantes se obligaban a NO participar (Art. 1) y hasta se imponían multas a quien lo hiciere (Art. 2)”, recordaba.