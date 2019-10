Fariña y la compra de campos en Tunuyán: "Me propusieron negocios con vinos"

Leonardo Fariña, imputado como colaborador de Lázaro Báez en la causa por presunto lavado de dinero, declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 4 y habló sobre la compra de campos en Tunuyán.

"Me habían propuesto un negocio con un vino que llevara como nombre la famosa frase de mi ex esposa 'lo dejo a tu criterio'", recordó en alusión a su ex pareja, la modelo Karina Jelinek.

Según dijo, esa oferta la recibió mientras negociaba la compra de un campo en Mendoza para Lázaro Báez quien finalmente no declaró como estaba previsto y según Fariña era él quien daba todas las órdenes para las maniobras ilegales.

"Esperaba ansioso que declare hoy", dijo Fariña sobre el empresario. "Las órdenes las daba siempre Lázaro, nunca una decisión trascendió al señor Lázaro Báez", dijo el mediático empresario.

Ademas, reiteró que para él hubo maniobras de lavado por 265 millones de dólares y que intervino en la primera parte de la compra de una financiera, SGI -conocida como "la Rosadita" en Puerto Madero, por tres millones de euros, y también del campo Entrevero, en Uruguay, para Báez.

Fariña, además, negó haber ido alguna vez al aeropuerto de San Fernando a buscar dinero ni haberlo trasladado a esa financiera, aunque sí dijo que retiró fondos de allí para esas operaciones.

También cuestionó los dichos del empresario, negó haberlo visto sólo dos veces en su vida, en un tenso diálogo con las dos actuales abogadas de Báez, Gasaro y Tatiano Terzano.

"Su cliente, el señor Báez, dijo que me vio dos veces en su vida. Primero no coincide para nada con mis vuelos a Río Gallegos. Me dio una flota de Iphones encriptados para laburar", dijo.