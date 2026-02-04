Familia Militar: cómo acceder a descuentos de hasta 80% para Fuerzas Armadas y sus familias

El programa Familia Militar ofrece beneficios en supermercados, transporte, salud, bancos, telefonía y otros rubros en comercios adheridos de todo el país.

El programa Familia Militar ofrece descuentos y beneficios exclusivos para integrantes de las Fuerzas Armadas, personal civil, retirados, pensionados, reservistas, veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar. A través de esta iniciativa, el Gobierno nacional busca reconocer, acompañar y mejorar la calidad de vida de los integrantes de las fuerzas mediante articulación público-privada.

ejército argentino Los descuentos para las Fuerzas Armadas incluyen compras en supermercados, salud, transporte, telefonía y otros rubros. Shutterstock Cómo funcionan los descuentos de Familia Militar Con solo presentar el DNI en los comercios adheridos, los beneficiarios pueden acceder a descuentos y promociones en todo el país, que se aplican en el momento de la compra, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni esperar reintegros posteriores. Los beneficios son absorbidos por las empresas participantes, como parte de sus políticas de responsabilidad social.

En este esquema, los descuentos van del 10% al 80% en rubros como alimentos, transporte, turismo, salud, educación, tecnología, gastronomía indumentaria, entretenimiento y recreación.

Uno por uno, los beneficios del programa Familia Militar Bancos

Santander - Beneficios mensuales exclusivos en compras, inversiones, seguros y préstamos.

Banco Patagonia - 30% de descuento en supermercados y farmacias asociados a la entidad bancaria.

Banco Patagonia - 50% de reintegro para nuevos clientes entre 18 y 28 años. Tope de $10.000. Supermercados