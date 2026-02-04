Familia Militar: cómo acceder a descuentos de hasta 80% para Fuerzas Armadas y sus familias
El programa Familia Militar ofrece beneficios en supermercados, transporte, salud, bancos, telefonía y otros rubros en comercios adheridos de todo el país.
El programa Familia Militar ofrece descuentos y beneficios exclusivos para integrantes de las Fuerzas Armadas, personal civil, retirados, pensionados, reservistas, veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar. A través de esta iniciativa, el Gobierno nacional busca reconocer, acompañar y mejorar la calidad de vida de los integrantes de las fuerzas mediante articulación público-privada.
Cómo funcionan los descuentos de Familia Militar
Con solo presentar el DNI en los comercios adheridos, los beneficiarios pueden acceder a descuentos y promociones en todo el país, que se aplican en el momento de la compra, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni esperar reintegros posteriores. Los beneficios son absorbidos por las empresas participantes, como parte de sus políticas de responsabilidad social.
En este esquema, los descuentos van del 10% al 80% en rubros como alimentos, transporte, turismo, salud, educación, tecnología, gastronomía indumentaria, entretenimiento y recreación.
Uno por uno, los beneficios del programa Familia Militar
Bancos
- Santander - Beneficios mensuales exclusivos en compras, inversiones, seguros y préstamos.
- Banco Patagonia - 30% de descuento en supermercados y farmacias asociados a la entidad bancaria.
- Banco Patagonia - 50% de reintegro para nuevos clientes entre 18 y 28 años. Tope de $10.000.
Supermercados
- Makro - 5% en productos seleccionados.
- BIMBO - 30% y 40% de descuento en productos seleccionados.
- Vea Cencosud - 10% dto. de lunes a jueves sin tope de reintegro. Presencial y online
- Easy Cencosud - 10% dto. de lunes a jueves sin tope de reintegro. Presencial y online.
- Disco Cencosud - 10% dto. de lunes a jueves sin tope de reintegro. Presencial y online.
- Jumbo Cencosud - 10% dto. de lunes a jueves sin tope de reintegro. Presencial y online.
- Coto - 10% dto. de lunes a viernes en productos seleccionados.
Salud
- Odontología: 15% de descuento.
- Consultorio odontológico Mercedes González: 40% de descuento.
- SILFAB: 30% de descuento.
- Farmacia Arce: 25% de descuento.
- Farmacia del Rosario: 30% de descuento.
- Hipervisión: hasta 50% de descuento.
- El Surco: seguros de vida, sepelio y vida/sepelio para personal militar y retirados + 10% de descuento en seguros de caución.
- S.M.S.V.: seguros de vida y sepelio, 35% de descuento en seguro automotor y beneficios financieros (cuentas, tarjetas, créditos, adelanto de haberes, asesoramiento).
Telefonía
- Movistar - Planes, beneficios y descuentos exclusivos.
Deportes
- Megatlón: 20% de descuento en membresías anuales.
- Pampa Dojo: 20% de descuento en la cuota mensual (pago en efectivo).
- Fitness Show: 10% de descuento (pago en efectivo o débito, sucursales Martínez y CABA).
- Somos Fun Box: 20% a 30% de descuento según el plan elegido.
- OnFit: 40% de descuento + primer mes gratis.
- OmniFit: 15% de descuento.
- Karate Do Shotokan: 15% de descuento en la cuota mensual.
Transporte
- Aconquija: 20% de descuento.
- Andesmar: 25% de descuento.
- CATA Internacional: 25% de descuento.
- Chevallier: 25% de descuento.
- Cóndor Estrella: 20% de descuento.
- Crucero del Norte: 25% de descuento.
- El Cometa: 25% de descuento.
- El Indio: 25% de descuento.
- El Pulqui: 20% a 30% de descuento.
- Vallecito: 25% de descuento (rutas Mendoza–San Juan, martes, jueves y domingos).
- ERSA: 25% de descuento.
- Flecha Bus: 25% de descuento.
- General Urquiza: 25% de descuento.
- La Veloz del Norte: 25% de descuento.
- Marilao: 20% de descuento.
- Nuevo Expreso: 25% de descuento.
- Ñandú del Sur: 25% de descuento.
- Plusmar: 20% de descuento.
- Puerto Tirol: 25% de descuento.
- Rutatlántica: 20% de descuento.
- Singer: 25% de descuento.
- Transporte Rodolfo Parra: 25% de descuento.
- Transporte Silvia: 25% de descuento.
- Flybondi: 15% de descuento (destinos nacionales, cupos limitados).