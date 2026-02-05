En vivo: definen cuántos años de cárcel recibirá el ex juez Walter Bento

Luego de la condena por corrupción contra Walter Bento , este miércoles comenzó la instancia judicial para determinar la pena de prisión que deberá cumplir el ex juez federal y los otros 16 condenados en el marco de la megacausa por asociación ilícita y cobro de coimas en la Justicia Federal. El “juicio de cesura” se retomó este jueves y hay expectativa por el pedido de pena que hará el Ministerio Público Fiscal, a la vez que la defensa de los acusados convocó a una veintena de testigos.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza declaró a Bento culpable de asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas. También condenó a su esposa Marta Boiza por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica y a su hijo Nahuel Bento por lavado de activos.

De todas maneras, las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá aún no definieron la pena que le corresponde a cada uno de los condenados. Las integrantes del Tribunal dieron inicio este miércoles al juicio de cesura, la instancia en la que se debate específicamente la cantidad de años en prisión recibirá cada implicado.

Las juezas del Tribunal Oral Federal Nº 2 determinarán qué pena corresponde a cada uno de los 17 condenados en la megacausa.

La primera audiencia estuvo marcada por pedidos de nulidad de la defensa y la discusión sobre la forma en que se desarrollará esta instancia.

En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que estaban en condiciones de proceder a leer el alegato solicitando las penas a cada uno de los culpables, pero los abogados defensores de la familia Bento y del resto de los condenados solicitaron el testimonio de unas 20 personas y la incorporación de pericias de salud mental y otro tipo de documentación para avanzar con la solicitud de la prisión domiciliaria o una morigeración en la pena.

La condena que recibirá Walter Bento puede ir desde 5 y hasta los 50 años de cárcel, según los máximos establecidos por los seis delitos por los cuales fue declarado culpable.

El pedido de pena

La representante del Ministerio Público Fiscal, Gloria André, comenzó exponiendo en la audiencia y cuestionó las pruebas que presentó la defensa de los acusados.

“No son pertinentes aquellas pruebas que han sido ofrecidas con la finalidad de pretender fundar una prisión domiciliaria. Todo eso puede ser discutido en un incidente, pero no es motivo de discusión en esta instancia. Aquí vamos a determinar el monto de la pena y en todo caso su modalidad, pero en el entendimiento de si se trata en una pena en suspenso o una pena en efectivo”, expresó.

La fiscal indicó que en este sentido “creemos que nos encontramos en condiciones de poder valorar aquellas pruebas que han sido producidas en el debate e ingresar en la determinación de la pena. Es por eso que solicitamos al Tribunal que rechace por ser inadmisibles, sobreabundantes y algunas impertinentes las pruebas ofrecidas por la defensa”.

Posteriormente, la presidenta del Tribunal, Gretel Diamante, llamó a un cuarto intermedio para retomar a las 10:10 hs la audiencia para escuchar las declaraciones de los testigos convocados por la defensa.

La audiencia en vivo: