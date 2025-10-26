Expectativa en Córdoba, uno de los distritos clave en estos comicios

Con baja participación de votantes, los primeros datos que trascienden desde Córdoba hablan de una tendencia que beneficiaría a los libertarios.

Gonzalo Roca (LLA), Juan Schiaretti (Provincias Unidas) y Natalia De la Sota (Defendamos Cördoba), encabezan las listas que habrían obtenido la mayor cantidad de votos en los comicios de Córdoba.

Con el cierre de los comicios, Córdoba vivió una jornada electoral sin sobresaltos pero marcada por una participación moderada: apenas el 67% del padrón asistió a las urnas. Más de tres millones de cordobeses eligieron a los nueve diputados nacionales que representarán a la provincia, entre 18 listas en competencia.

A las 21 se espera la publicación de los primeros resultados oficiales, aunque los trascendidos iniciales anticipan una ventaja clara de La Libertad Avanza (LLA) sobre las demás fuerzas. En el búnker libertario en Córdoba reina un clima de entusiasmo y expectativa, mientras se aguarda la palabra del presidente Javier Milei.

Córdoba, terreno clave y bastión libertario La provincia mediterránea vuelve a posicionarse como uno de los territorios más afines al oficialismo nacional. En el balotaje de 2023, Javier Milei obtuvo allí un importante caudal de votos, y todo indica que ese respaldo se seguiría manteniendo.

Sin embargo, estos comicios tenían un condimento especial: Juan Schiaretti, ex gobernador y excandidato a presidente se puso en la cabeza de la lista de Provincias Unidas, un espacio creado para dar una alternativa entre la polarización de los libertarios y kirchneristas. Todo el "aparato" político provincial con el gobernador Martín Llaryora a la cabeza hizo campaña por el "Gringo". Pero no habría alcanzado y la lista que estaría destacándose en el escrutinio es encabezada por un empresario del combustible ligado al diputado libertario de primera hora, Gabriel Bornoroni.

Se trata de Gonzalo Roca, que se perfila como uno de los ganadores de la noche. “En Córdoba, soy Milei”, había afirmado en campaña, destacando su alineamiento total con las reformas económicas y políticas impulsadas desde Casa Rosada. En declaraciones previas, Roca insistió en que su ingreso a la política fue producto de la “indignación” durante la pandemia y prometió defender en el Congreso las reformas pendientes: la tributaria, la laboral y la penal.