Expectativa en Chile y la región por la asunción de José Antonio Kast como presidente

Live Blog Post

El hijo de Jair Bolsonaro cargó contra Lula por la inasistencia en Valparaíso

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha a las elecciones de octubre, acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "transbordar intolerancia" por cancelar su asistencia a la investidura del chileno José Antonio Kast.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien sí participará en la ceremonia, dijo en una entrevista con la televisión brasileña Band que Lula "no consigue convivir con quien piensa diferente" y que su decisión de cancelar el viaje a Chile refleja "odio".

Lula da Silva Lula da Silva decidió a último momento no ir a la asunción de Kast en Chile. EFE

"Él prefiere aproximarse de países donde hay grupos terroristas dominando, prefiere participar en solemnidades donde jefes de países no respetan los derechos humanos", declaró, en referencia a la posición crítica de Lula con las acciones de Israel y EE.UU. en Irán y Palestina.

El Gobierno brasileño no ha explicado los motivos de la cancelación de la presencia del líder progresista en la investidura, en la que estará representado por el canciller Mauro Vieira.