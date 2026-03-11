Expectativa en Chile y la región por la asunción de José Antonio Kast como presidente

El presidente Javier Milei participará este miércoles de la ceremonia de asunción de José Antonio Kast como nuevo mandatario de Chile, en un contexto de fuerte afinidad ideológica entre ambos dirigentes que podría derivar en una alianza política y económica entre los dos países.
Según informó el Gobierno, el jefe de Estado estará desde las 12 en la ceremonia de traspaso de mando que consagrará a Kast al frente del Ejecutivo chileno y que se realizará en el Congreso, en la ciudad de Valparaíso.
11-03-2026 09:16
El hijo de Jair Bolsonaro cargó contra Lula por la inasistencia en Valparaíso
El senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha a las elecciones de octubre, acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "transbordar intolerancia" por cancelar su asistencia a la investidura del chileno José Antonio Kast.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien sí participará en la ceremonia, dijo en una entrevista con la televisión brasileña Band que Lula "no consigue convivir con quien piensa diferente" y que su decisión de cancelar el viaje a Chile refleja "odio".
"Él prefiere aproximarse de países donde hay grupos terroristas dominando, prefiere participar en solemnidades donde jefes de países no respetan los derechos humanos", declaró, en referencia a la posición crítica de Lula con las acciones de Israel y EE.UU. en Irán y Palestina.
El Gobierno brasileño no ha explicado los motivos de la cancelación de la presencia del líder progresista en la investidura, en la que estará representado por el canciller Mauro Vieira.
11-03-2026 09:06
Boric pisó por última vez La Moneda
El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, cumplía uno de los últimos actos protocolares en La Moneda, antes de entregar el mando José Antonio Kast, quien asumirá este miércoles en Valparaíso.
Boric llegó con la banda presidencial en compañía de su esposa saludando a sus simpatizantes, quienes cantaron en las calles de Santiago: “No se va, no se va, Boric no se va”.
Miembros de las Fuerzas Armadas saludaron a Boric, quien les agradeció por el cuidado del palacio presidencial: “Ha sido un orgullo y un honor trabajar con ustedes”.
11-03-2026 08:55
Seguí en vivo la asunción de José Antonio Kast
11-03-2026 08:52
El último mensaje de Boric como presidente de Chile
El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que el país "está mejor que hace cuatro años" y que seguirá trabajando para hacerlo "más justo, digno e igualitario", en su último discurso televisado como mandatario horas antes de traspasar mañana el mando a José Antonio Kast, que se convertirá en el primer jefe de Estado de ultraderecha de la democracia chilena.
"Soy un presidente joven que asumió esta responsabilidad a los 36 años, y la termina a los 40. Tomé con humildad el mandato que ustedes me dieran, y les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad", dijo Gabriel Boric desde el palacio de La Moneda.
"Puedo decirles con tranquilidad que me voy con la frente en alto y con las manos limpias", subrayó el mandatario, que a su vez lamentó no haber podido terminar con la deuda financiera de estudiantes universitarios y el proyecto de sala cuna.