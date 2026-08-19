"Estoy embarazada": la revelación de la mujer que acusa a Fernando Cerimedo por el ataque

La investigación por el presunto intento de femicidio de Nadia Beller sumó el testimonio de la propia víctima, quien permanece hospitalizada en Santa Cruz de la Sierra luego de ser baleada. En diálogo con TN, la mujer apuntó contra su expareja, Fernando Cerimedo, y relató una serie de episodios que, según su versión, comenzaron meses antes del ataque.

Beller aseguró que todavía atraviesa las consecuencias físicas de la agresión. “Todavía tengo restos de balas en el cuerpo”, afirmó. Según explicó, durante las intervenciones médicas le retiraron varios proyectiles y sufrió una lesión en uno de sus brazos.

La abogada sostuvo que su presencia en el lugar donde ocurrió el ataque no fue casual. De acuerdo con su relato, Cerimedo le había pedido que concurriera para obtener información que supuestamente podía comprometer al expresidente boliviano Evo Morales. La mujer afirmó que él le había garantizado protección durante el procedimiento, pero que los custodios nunca llegaron.

“Me dice ‘es poco probable que en un hotel con cámaras se atrevan a hacer algo así’”, relató Beller al recordar la conversación que mantuvo con Cerimedo antes de dirigirse al lugar.

Beller contó que conoció a Cerimedo a partir de sus actividades vinculadas al Gobierno y que, con el tiempo, ambos iniciaron una relación. Según explicó, durante los primeros meses el hombre le habría hablado de sus problemas personales y de su situación matrimonial.

La relación, sostuvo, estuvo atravesada posteriormente por situaciones de control y celos. La mujer aseguró que Cerimedo revisaba su teléfono y que, cuando ella decidió revisar el de él, encontró conversaciones con su expareja y con una funcionaria.

A partir de esos descubrimientos, según Beller, comenzaron las agresiones. “Él me retiene por la fuerza”, afirmó al describir uno de los primeros episodios que denunció.

Fernando Cerimedo está detenido en Bolivia.

La mujer también relató que, luego de una agresión física, buscó ayuda y que un periodista logró llevar a efectivos policiales y a una fiscal hasta su departamento. Sin embargo, sostuvo que el episodio no avanzó como esperaba porque Cerimedo habría realizado gestiones ante funcionarios para evitar que se conociera lo ocurrido.

“Él me ruega que lo perdone, que no se pudo contener porque estaba muy estresado con el tema del divorcio”, recordó Beller. También afirmó que, cuando manifestó su intención de denunciarlo, recibió una amenaza de suicidio: “Si lo metía preso se iba a suicidar”.

Un embarazo y el reclamo ante la Justicia

En medio de la investigación, Beller reveló que está embarazada de cuatro semanas y aseguró que Cerimedo conocía la situación. Incluso sostuvo que ambos estuvieron juntos en una clínica poco antes del ataque y que el hombre presenció una ecografía.

La víctima también expresó críticas hacia el desarrollo de la investigación. Según contó, después de declarar inicialmente pidió ampliar su testimonio, pero tuvo dificultades para volver a comunicarse con los investigadores.

“Me han querido silenciar”, afirmó al explicar por qué insistió en hablar con la Fiscalía.

Cerimedo fue detenido posteriormente en el aeropuerto internacional Viru Viru, cuando se encontraba a punto de viajar hacia la Argentina. Mientras la investigación continúa, Beller aseguró que atraviesa el proceso con temor: “Tengo miedo”.