Estilo Counter-Strike: el Ministerio de Seguridad imitó un videojuego para mostrar el entrenamiento de las fuerzas
El ministerio que conduce Alejandra Monteoliva recurrió a un icónico videojuego de fines de los '90 para difundir imágenes de un entrenamiento de las fuerzas de seguridad.
Desde llamativos nombres para los distintos operativos hasta videos cinematográficos, el Ministerio de Seguridad de la Nación suele recurrir a curiosas formas de publicitar sus actividades en las redes sociales. En ese marco, este martes difundió imágenes de un entrenamiento de las fuerzas de Seguridad que imita el estilo de un icónico juego de disparos: Counter-Strike.
El llamativo video del Ministerio de Seguridad
Se trata de una serie de videojuegos multijugador de disparos en primera persona donde equipos de terroristas luchan por rondas para intentar perpetrar un atentado y sus adversarios de las fuerzas de seguridad, los antiterroristas, hacen lo posible para prevenirlo.
La franquicia comenzó en Windows en 1999 con el lanzamiento del primer videojuego y se ha convertido en uno de los máximos referentes del género para varias generaciones, por lo que en el Gobierno consideraron que sería un buen "gancho" para capturar la atención de los jóvenes.
"Los contraterroristas ganan"
En el video, se ve un equipo de uniformados de las fuerzas de seguridad entrenar en un circuito donde deben encontrar y neutralizar blancos estáticos. La edición incluyó imágenes y sonidos característicos del juego, como un mapa del circuito en la esquina superior izquierda o un visor del armamento disponible en la parte inferior de la pantalla.
Mediante edición de audio, el Ministerio también superpuso voces del videojuego sobre la de los integrantes del ejercicio, que finalizan la escena en formación mientras se escucha la clásica voz del narrador de Counter-Strike proclamar: "Counter-Terrorist win" (los contraterroristas ganan), como sucede cada vez que las fuerzas del orden se imponen ante los terroristas en el videojuego.