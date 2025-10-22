Esteban Paulón denunció pintadas homofóbicas en sus afiches y apuntó contra las "más altas esferas del poder"

El diputado nacional y ahora candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires Esteban Paulón denunció este miércoles la vandalización con pintadas homofóbicas de sus afiches en una estación de subte de la capital. Para el legislador, se trata de "agresiones comúnmente utilizadas por las más altas esferas del poder", en alusión a algunos de los influencers que rodean al Gobierno como el Gordo Dan .

"Metrodelegados nos informan que hoy aparecieron carteles vandalizados promoviendo el discurso de odio y ejerciendo violencia política en el subte", contó Paulón en sus redes junto a un video donde se ve cómo alguien escribió las palabras "pedófilo" y "sida" en su frente.

En ese sentido, el dirigente socialista de Movimiento Ciudadano enfatizó: "Son muchos los mensajes que a diario recibo en redes con agresiones de este tipo. Agresiones que son también comúnmente utilizadas por las más altas esferas del poder".

Paulón ya había denunciado este tipo de agravios en su contra en julio de este año, luego de que Daniel Parisini -alias Gordo Dan-, uno de los mayores influencers de Las Fuerzas del Cielo, cercano a Javier Milei y Santiago Caputo, lo acusara de pedófilo y deseara que contrajera SIDA durante uno de sus programas de La Misa en el canal de streaming Carajo.

En esa oportunidad, los panelistas libertarios mostraron un video del diputado socialista donde acusaba en plena sesión del Congreso que recibía agravios por su orientación sexual como acusaciones de pedofilia o deseos de que contrajera VIH. "Verdadero", replicaron los streamers entre risas.

La escena no terminó ahí, ya que el escritor Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, afirmó: "El problema de Paulón no es que tenga un desorden anal, es que tiene un desorden ideológico, y está en la Cámara de Diputados. Eso es lo grave. Después, lo demás, que lo resuelva en terapia”.

El hecho derivó en una denuncia penal. "El Gobierno identifica nuestros valores como enemigos, pocos han recibido tantas operaciones", remarcó el diputado a MDZ en agosto, tras lanzar su candidatura a senador en CABA.

En ese marco, Paulón remarcó que "no los amedrentan las difamaciones", sino que "les dan más fuera para pelear por un país libre de verdad, y proclamó: "¡Este 26 de octubre responderemos en las urnas!".