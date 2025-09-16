Escándalo de las supuestas coimas: Karina Milei desistió de la cautelar que prohibía difundir los audios

Karina Milei, pidió levantar la cautelar que impedía a los medios difundir audios en los que supuestamente se la escucha dentro de la Casa Rosada.

A través de su abogado, sostuvo que no afectan a la seguridad nacional y contestó a la apelación presentada por Jorge Fontevecchia.

La secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, solicitó mediante su abogado Santiago Viola el levantamiento de la cautelar dictada por el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, que prohibía a los medios de comunicación argentinos difundir una serie de audios en los que se la escucha y que habrían sido grabados en el interior de la Casa Rosada.

Cuál fue el planteo de Karina Milei para levantar la cautelar En su presentación judicial, la hermana del presidente aclaró que los audios difundidos no ponen en riesgo la seguridad nacional y que, en este contexto, ya no tiene sentido sostener la cautelar, dado que existe una denuncia penal en curso presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo del juzgado federal de Carlos Stornelli. "No pido que haya una prohibición para los medios", remarcó Karina Milei en su presentación.

Karina Milei - Martín Menem (1) NA

La decisión también implica una respuesta directa al periodista y fundador de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, quien había apelado la resolución del juez Maraniello cuestionando la restricción a la libertad de prensa.

El levantamiento de la medida se conoció poco después de la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que el mandatario buscó relanzar la imagen del Gobierno y presentar el Presupuesto 2026 como un cambio de etapa respecto a la narrativa de la "motosierra".