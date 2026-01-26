Escándalo en el Senado: la hija de Jorge Capitanich cobra más de $2,1 millones de la Cámara alta

El Senado de la Nación volvió a quedar enredado en un hecho de nepotismo. La hija del senador por Chaco, Jorge Capitanich (Justicialista), María Guillermina Capitanich , cobra más de dos millones de pesos de la Cámara alta.

Esta información surgió del portal de Transparencia en el sitio oficial del Senado. Allí figura como "Planta transitoria", nombrada con la categoría, el A-1.

La misma Cámara alta informó que el personal de esta categoría tiene un sueldo básico de $2.158.848,19 . Esta cifra podría incrementarse en caso de que se cumpla con distintas capacitaciones, antigüedad, estudios, etcétera.

Antes de publicar este artículo, MDZ se comunicó con la propia María Guillermina Capitanich y con el equipo de prensa del senador para que puedan aportar información. "Es una persona altamente formada para desempeñar roles en el Congreso", afirmaron.

Además, sostuvieron que cuenta con experiencia por haber trabajado en "los equipos de la entonces diputada nacional Analía Rach". "Es una persona de entera confianza del senador, trabajan juntos todo el tiempo", indicaron a este medio desde el despacho de Capitanich.

Este no es el primer cargo de la hija de Capitanich en la política. El 1 de septiembre de 2022, mientras su padre era el gobernador de Chaco, fue directora de ECOM Chaco S.A., una empresa de capitales provinciales que se dedica a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Ese mismo año declaró un patrimonio de $20.406.162. El principal componente corresponde a disponibilidades, que alcanzan los $17.402.963, declaradas como dinero en efectivo y depósitos en cuentas bancarias, incluyendo moneda extranjera expresada en pesos.

El video que Jorge Capitanich subió por el cumpleaños de Guillermina

Guillermina Capitanich Instagram/@coqui.capitanich

Además, declaró inmuebles por $3.003.199, correspondientes a propiedades en condominio, y un bien mueble registrable, identificado como un vehículo modelo 2012, ya amortizado.

La presencia de familiares designados como asesores de los senadores despierta una sospecha de conflicto de intereses. Esto atraviesa a los distintos bloques políticos. Por ejemplo, desde 2024, el senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) tiene a su hijo Juan como uno de sus asesores.

En muchos casos, los legisladores designan familiares en sus despachos porque son parte del equipo de trabajo. La confianza que trae estos vínculos, generalmente, es una de las armas más importante para el juego político que demanda el Congreso de la Nación.