Escándalo en el BCRA: avanzan las investigaciones por maniobras ilegales con el dólar blue

En medio del escándalo que sacude al Banco Central ( BCRA ), la Justicia federal avanza en la investigación sobre cinco funcionarios del organismo por presuntas maniobras ilegales con el dólar blue , a partir de pruebas que los vinculan con financistas que operaban durante el gobierno de Alberto Fernández .

La causa tomó impulso tras la difusión de grabaciones que exponen conversaciones entre operadores financieros y funcionarios del BCRA. A partir de ese material, los investigadores buscan determinar si hubo más implicados y hasta dónde llegó la posible connivencia dentro del organismo.

El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi y tiene, por ahora, a cinco funcionarios del BCRA imputados: Diego Volcic, inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras; Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de ese sector; Fabián Violante, gerente de Entidades Financieras, y María Fernández, inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras.

Todos fueron allanados y sus celulares y computadoras quedaron secuestrados para ser analizados por peritos judiciales. Algunos de sus nombres aparecen mencionados en conversaciones mantenidas entre los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque, en las que este último amenaza con hacer pública la operatoria si no cobra una deuda de seis millones de dólares.

Aunque permanecen bajo la lupa de la Justicia, los cinco funcionarios continúan en funciones dentro del Banco Central. En paralelo, la entidad abrió una investigación administrativa para determinar si existieron violaciones al Código de Ética.

El rol de los funcionarios del BCRA y las sospechas de la Justicia

Según precisó La Nación, uno de los objetivos centrales de la pesquisa es establecer qué rol cumplía cada uno de los funcionarios implicados. En particular, si tuvieron a su cargo la fiscalización de las cuevas vinculadas a Piccirillo y qué medidas adoptaron —o dejaron de adoptar— frente a esas operatorias.

Las sospechas apuntan a una posible tolerancia o cobertura institucional que habría permitido el funcionamiento de las maniobras con el dólar blue durante el cepo cambiario.

Los audios bajo análisis judicial

Parte del material incorporado al expediente incluye audios grabados por el propio Piccirillo, difundidos a través de un presunto “arrepentido”. En esas conversaciones, el financista intenta que una de las funcionarias del BCRA, Romina García, denuncie por extorsión a Francisco Hauque, a quien le adeudaba seis millones de dólares.

“Pusiste seis y te llevaste tres arriba de ganancia, que ya te llevaste. Y te faltan seis arriba de ganancia. Entonces pusiste seis, te llevaste seis, más tres. Faltan seis. ¿Verdad?”, le dice Piccirillo a Hauque en uno de los registros. “De acuerdo”, responde su interlocutor.

Para los investigadores, sin embargo, esas conversaciones no alcanzan por sí solas para avanzar penalmente contra los financistas. El foco está puesto en reconstruir el mecanismo utilizado para acceder a dólares al tipo de cambio oficial. Una de las hipótesis en análisis es que se habrían utilizado mutuos entre privados como vía para concretar las operaciones.

Ahora, la Justicia busca reconstruir el circuito completo de las maniobras para determinar si los funcionarios del Banco Central facilitaron el acceso irregular a dólares oficiales y si existieron responsabilidades jerárquicas más altas.