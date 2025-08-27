Escándalo en Diputados: la guerra entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine tensiona la exposición de Guillermo Francos
Guillermo Francos está en el Congreso para presentar el informe de gestión de Javier Milei.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presenta su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en medio del escándalo sobre las coimas en Discapacidad. Se prevé que el funcionario de detalles sobre la administración libertaria del Gobierno nacional, pero los legisladores buscarán una respuesta sobre el escándalo de corrupción que tiene en la mira a Javier Milei y su hermana Karina.
Otro de los temas calientes en la jornada de hoy tiene que ver con el fentanilo adulterado que causó casi cien muertes en el país. Sobre este tema, sí llegó a contestar algunas preguntas que entraron en el informe de gestión que los diputados recibieron este miércoles a las 7 de la mañana. Sobre este caso, el informe se habla de "un plan para la detección y retiro de todos los lotes de fentanilo producidos por Ramallo/HLB".
En desarrollo...