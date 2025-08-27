Escándalo en Diputados: la guerra entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine tensiona la exposición de Guillermo Francos

Live Blog Post

Guerra abierta en Diputados: Pagano y Lemoine frenan la sesión

La sesión en la Cámara de Diputados quedó enredada en medio de la exposición de Marcela Pagano, que preguntó si distintos funcionarios de la jefatura de Gabinete, como Víctor Hugo Armellino, actual subsecretario de Articulación Institucional de Asuntos Estratégicos, habían trabajado con Oscar Parrilli o José Luis Vila, en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Mientras eso ocurría, la diputada, que rompió el bloque La Libertad Avanza la semana pasada y estrenó hoy la bancada Coherencia, recibió el hostigamiento de Lilia Lemoine y Juliana Santillán, sus dos excompañeras de bancada. La primera de ellas se paró delante suyo para que no pudiera dirigirse al jefe de Gabinete. Luego de que el presidente de Cámara baja, Martín Menem, le pidiera que se sentara, la diputada fue y se le paró al lado para seguir el hostigamiento. Santillán, por su parte, le gritó durante toda su exposición.

"¿Cómo explicás dónde vivís?", le gritaba Santillán a Pagano en medio de su alocución. Mientras eso ocurría, varios diputados como Fernando Carbajal (Democracia Para Siempre) se acercaron al estrado presidencial de Martín Menem para pedirle que Lemoine se sentara.