Escándalo AFA: un empresario vinculado a millonarias transferencias busca desvincularse de la causa

A través de un escrito, Martín Eduardo Delloca , empresario identificado como figura central de firmas radicadas en Miami que habrían recibido importantes sumas de dinero, compareció voluntariamente al juzgado federal de Campana para intentar desligarse del escándalo en la AFA .

El descargo fue recibido por el magistrado Adrián González Charvay, quien desde hace pocos días tomó las riendas del expediente del caso, tras una disputa jurisdiccional con su par del fuero penal económico Marcelo Aguinsky que fue resuelta el martes pasado por la Cámara Federal de San Martín.

Acompañado por su letrado Andrés Agustín Gramajo, Delloca manifestó comparecer por "derecho propio" y con un "espíritu estrictamente colaborativo". En el corpus de de su presentación, el empresario apunta a diferenciarse de las acusaciones periodísticas que lo vinculan como propietario o responsable de las sociedades bajo investigación.

Delloca, quien es ciudadano estadounidense residente en Florida, argumentó que su participación se limitó exclusivamente a labores de gestión administrativa, sin control efectivo sobre los recursos económicos de las firmas involucradas.

La defensa del empresario se apoya en una particularidad del sistema corporativo estadounidense: la diferencia entre el "manager", la cual sostiene que ejercía, y los "members" o propietarios del capital social. Según explicó al magistrado González Charvay, la distinción es clave para comprender su papel en la estructura empresarial.

"Básicamente, el manager no es dueño de la sociedad y menos aún de su patrimonio", sostiene la presentación. Para facilitar la comprensión en términos del derecho argentino, Delloca equiparó su función con la de un contador, limitada a tramitaciones fiscales y gestiones impositivas.

Las empresas de Miami y los 8 millones de dólares de la AFA

Diversas investigaciones periodísticas revelaron que la AFA habría destinado aproximadamente 8 millones de dólares a cinco compañías con domicilio en Miami, actualmente disueltas o sin actividad registrada, que además carecerían de infraestructura operativa visible.

Estas sociedades emitieron facturas entre 2019 y 2021 por diversos conceptos: marketing digital, logística y asesoramiento empresarial tipo "Lean". La conexión con Delloca emerge del esquema administrativo: MIA BIZ GROUP LLC habría centralizado la gestión de varias de estas firmas, mientras que la supervisión recaía en Bluemax Partners Corp, presidida por el empresario.

Pese al volumen de recursos movilizados y la reiteración de nombres en los directorios, Delloca intentó alejarse del centro de las sospechas. "Quienes desempeñamos este rol, no conocemos la actividad comercial de nuestros representados, su flujo económico, u origen de fondos", afirmó.

Según su relato, la información para elaborar balances es proporcionada directamente por los clientes, y la legislación estadounidense no le exige profundizar más allá de esos datos. En cambio, trasladó la responsabilidad al sistema bancario: "Son los bancos norteamericanos quienes velan por el origen de los fondos que reciben y solicitan la información y/o documentación respaldatoria", enfatizó.

Para respaldar la legitimidad de su actividad frente a las acusaciones de operar con "empresas fantasma", Delloca proporcionó detalles sobre Blue Max Partners Corp. Indicó al juez que su compañía cuenta con más de seis años de trayectoria, emplea a veinticinco personas y representa a "más de mil empresas en todo el mundo", principalmente de Francia, España, Argentina y Brasil.

Con lo anterior, el magistrado González Charvay deberá evaluar si la explicación de Delloca resulta suficiente para desvincularlo de la trama.