Escándalo en AFA: la Justicia allanó un estudio contable y dictó secreto de sumario en la causa por la mansión en Pilar

La justicia avanzó esta semana con un nuevo operativo en la causa que investiga el presunto lavado de dinero en la compra de una mansión en Pilar y que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino .

Por disposición del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky , se allanó el martes por la noche un estudio contable de Lomas de Zamora donde se buscó documentación de una contadora relacionada a Luciano Pantano , uno de los dueños formales de la casa. Este hombre aparece en las operaciones de las empresas vinculadas a la compra y venta de la propiedad: Malte SRL y Real Central SRL.

El local se llama Correa Biemmi y Asociados. Se presume que está detrás de las cuentas de Real Central y otras firmas relacionadas con el dirigente de la AFA.

También se intentó realizar otro allanamiento en una escribanía, pero no se pudo concretar porque la persona que se buscaba ya no trabajaba en el lugar.

Por otro lado, la novedad más saliente es que dictó el secreto de sumario en la causa, por lo que las partes no pueden acceder a novedades de la investigación.

La medida se adopta después de que el fiscal Claudio Navas Rial solicitara una serie de medidas de prueba, luego una ampliación de la denuncia de la Coalición Cívica.

El caso

La Justicia federal investiga una mansión de lujo ubicada en Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y ocultamiento de bienes que tendría vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación se originó a partir de una denuncia que puso bajo la lupa el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad, una quinta de grandes dimensiones con instalaciones de alto nivel, cuya valuación no coincidiría con la capacidad económica de quienes figuran como dueños formales.

Según la causa, la mansión está registrada a nombre de una sociedad comercial cuyos titulares declarados —un monotributista y una jubilada— no podrían justificar la compra ni el mantenimiento de un inmueble de ese valor. Por ese motivo, los investigadores sospechan que se trata de un esquema de testaferros, utilizado para ocultar a los verdaderos beneficiarios de la propiedad y disimular el origen de los fondos.

En ese contexto, la Justicia ordenó allanamientos en la mansión y en otros domicilios vinculados, donde se secuestraron vehículos de alta gama y documentación contable y societaria. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero, determinar cómo se financió la compra del inmueble y establecer si hubo maniobras destinadas a lavar activos o a esconder patrimonio.

Los vecinos de la zona aseguran que es frecuente verlo al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, frecuentando la zona y llegando en helicóptero, gracias al helipuerto que tiene ese inmueble.