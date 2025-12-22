Causa Sur Finanzas: ordenan peritar los celulares de un financista vinculado a "Chiqui" Tapia

La investigación judicial contra Sur Finanzas sumó un nuevo avance clave. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella , ordenó la apertura y peritaje de los teléfonos celulares encontrados en una camioneta de la financiera el día del allanamiento a un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera, donde se almacenaban cajas fuertes y documentación relevante para la causa.

Según informaron fuentes judiciales, los dispositivos forman parte de un total cercano a medio centenar de teléfonos celulares secuestrados hasta el momento en el expediente que tiene como principal imputado al financista Ariel Vallejo , vinculado al presidente de la AFA , Claudio “Chiqui” Tapia . A este análisis se suma el peritaje de los teléfonos de Vallejo y de su madre, que fueron entregados de manera voluntaria en el juzgado y cuyos estudios ya se encuentran en marcha.

En este contexto, el juzgado mantendrá este lunes una reunión clave con los peritos que estarán a cargo del análisis de la prueba. La convocatoria incluye a todos los especialistas que intervendrán en el examen de los teléfonos celulares y de la documentación secuestrada durante los distintos procedimientos.

Durante esa audiencia se definirán las modalidades de trabajo, los criterios técnicos y los mecanismos de preservación de la evidencia, que actualmente permanece bajo resguardo de la Policía Federal. De acuerdo a las fuentes consultadas, este encuentro marcará el inicio formal de las tareas periciales en el expediente.

La semana pasada, Armella dictó una extensa resolución en la que ordenó analizar de manera integral toda la documentación y los elementos secuestrados en allanamientos, requisas personales y vehiculares, así como en órdenes de presentación, en el marco de la causa por presunto lavado de activos.

Contratos con clubes de fútbol

La investigación también alcanza a los contratos firmados entre Sur Finanzas y distintos clubes de fútbol, cuyas sedes fueron allanadas en el marco del expediente. En ese sentido, el magistrado dispuso la “desintervención de la documentación y elementos secuestrados” con el objetivo de avanzar en su clasificación, compaginación y categorización, y analizar la información contenida en relación con las maniobras investigadas.

Para el análisis de la prueba, el juez convocó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que trabajará de manera conjunta con la Policía Federal Argentina, con la participación de la fiscal del caso, Cecilia Incardona, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Con el inicio de los peritajes, la causa entra en una etapa decisiva para determinar el alcance de las maniobras investigadas y el rol de los distintos involucrados en uno de los expedientes más sensibles del ámbito financiero y deportivo.