La IGJ le pone fecha límite a la AFA para explicar sus cuentas

La Inspección General de Justicia ( IGJ ) otorgó a la AFA un plazo hasta el 20 de enero para justificar partidas contables millonarias no especificadas en sus balances . En una entrevista con MDZ Radio , su titular, el Dr. Daniel Roque Vítolo, detalló las observaciones, aclaró los pasos siguientes si no hay respuesta, negó una "embestida" coordinada y desestimó riesgos de intervención.

"Acá lo que hay con la AFA es que hace muchos años que prácticamente se maneja como si fuera una entidad autónoma que no está sujeta al control", afirmó Vítolo . El inspector señaló que, como toda asociación civil, la AFA debe presentar sus estados contables para su aprobación, algo que no cumple de manera adecuada desde hace años. "Ya hace ocho años que la Inspección de Justicia, incluso bajo gobiernos anteriores, le ha pedido que explique algunas cifras de los balances que presenta".

El eje de la controversia son partidas de grandes sumas de dinero que carecen de una explicación específica. "Lo que hemos encontrado de todos estos años son partidas globales de mucho dinero que no están abiertas (...), bajo rubros que no indican realmente de qué se trata ni en qué se ha gastado", indicó. Citó como ejemplos "un rubro que dice "otros", un rubro que dice "varios", un rubro que dice "fines diversos", o un rubro general que dice "selecciones nacionales", pero no dice qué pasa con ellos".

La misma situación, según Vítolo , se repite con la Superliga del Fútbol Profesional, asociación civil vinculada a la AFA que maneja los derechos de transmisión. Allí, en balances de los últimos cinco años, hay rubros como "rendiciones a clubes" con cifras millonarias. "20, 30, 50 millones de dólares en un año. Imagínese preguntarle a qué club fue el dinero, o a cómo la repartieron, y no contesta ninguna de esas cosas".

En total, las cifras a explicar son significativas: "La AFA tiene que explicar y dar mayores detalles en los últimos 8 años por 111 millones de dólares. Y la Superliga tiene que dar explicaciones en los últimos 5 años por 348 millones de dólares".

Plazos y consecuencias

Frente a la consulta sobre qué sucederá si el 21 de enero no hay una respuesta satisfactoria, Vítolo aclaró el procedimiento: "No va a entrar el 21 la Fuerza Pública porque si no presentan papeles, no hacen su descargo, no aclaran, nosotros lo que haremos es dictaremos una resolución donde impondremos las sanciones y solicitaremos al Ministerio de Justicia (…) la designación de un veedor para que haga análisis de estas cuentas".

Este veedor tendrá la tarea de examinar las partidas cuestionadas. "Si encontramos que las partidas están bien (…) nada, aprobaremos los balances. Si encontramos que hay irregularidades y demás, bueno, no aprobaremos los balances, intimaremos la rectificación (…) y colocaremos las multas que correspondan".

El titular de la IGJ negó que la intimación esté sincronizada con las recientes denuncias penales contra directivos de la AFA. "No es una embestida", aseguró, y explicó que el detonante de la medida firme fue un intento de la entidad de cambiar de jurisdicción. "Lo que dispara una posición tan firme (…) es el hecho de que en la última intimación, la AFA decidió irse a la provincia de Buenos Aires, huir de esta jurisdicción (…) sin cumplir con las normas legales".

Consultado sobre un posible riesgo de intervención que pudiera afectar la participación de la selección argentina en competencias internacionales, Vítolo fue categórico: "Hoy no está pensando en eso (…) Nadie está pensando hoy en un escenario de intervención en la administración". Argumentó que el control estatal sobre las cuentas no constituye una injerencia política que pueda motivar sanciones de la FIFA. "Para nosotros es una asociación civil más y el hecho de que ellos piensen que son supranacionales o que no tienen que responder a la ley (…) Es mentira esto de que si uno le pide explicaciones (…) no se juegan los mundiales".

Un pedido y una incógnita

El inspector general insistió en la naturaleza básica del requerimiento: "No le hemos pedido nada raro. Muéstreme las cuentas". Y expresó su perplejidad por la resistencia de la AFA: "Qué raro que no quieran mostrarlo, porque lo tienen, lo tienen en sus libros, lo han visto los auditores, tienen los comprobantes, ¿cuál es el problema de demostrarlo?".

Vítolo también se refirió al anuncio de la AFA sobre la creación de una universidad, señalando que "no tiene en su objeto social como asociación civil, ni la educación, ni la creación de universidades", por lo que también deberá informar al respecto.

La situación queda ahora sujeta a la respuesta que la AFA presente antes del 20 de enero, fecha que marcará el próximo paso en este cruce entre la máxima autoridad del fútbol argentino y el organismo estatal de control de las asociaciones civiles.