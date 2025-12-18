Escala la causa contra la AFA: el Gobierno elevó a $19.300 millones la denuncia

El Ejecutivo nacional volvió a mover fichas en la causa penal contra la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y su titular, Claudio Chiqui Tapia . Este jueves presentó una ampliación de la denuncia en el fuero Penal Económico por presuntas maniobras de retención indebida de impuestos y aportes, que elevó el monto total bajo investigación a más de $19.300 millones.

La presentación fue ingresada de manera digital ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó incorporada al expediente que analiza posibles violaciones al Régimen Penal Tributario. En el nuevo escrito, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplía el alcance temporal de la investigación, suma obligaciones impositivas y previsionales no contempladas en la denuncia original y ordena la información en un cuadro general que sintetiza la maniobra atribuida a la entidad.

Según la acusación, tanto en la denuncia inicial como en su ampliación, la AFA habría incumplido su obligación de ingresar tributos y contribuciones a la Seguridad Social previamente retenidos a terceros. El organismo recaudador sostiene que la entidad actuó en su carácter de agente de retención pero omitió transferir esos fondos al fisco dentro de los plazos legales, utilizándolos para su propio financiamiento.

En la primera presentación, ARCA había informado un monto aproximado de $7.500 millones correspondiente a una porción de las retenciones y aportes detectados. Sin embargo, al profundizar el análisis y extender los períodos relevados, el organismo determinó que las obligaciones no ingresadas alcanzaban los $11.759 millones adicionales, según se desprende del último documento al que accedió La Nación.

El monto ampliado en la causa contra la AFA

La ampliación incorpora además un cuadro consolidado bajo el rótulo “Monto total denunciado”, donde se expone la pretensión punitiva global resultante de la suma de ambas presentaciones. De acuerdo con ese detalle, el volumen total de la maniobra investigada asciende a $19.353.546.843,85, e incluye retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para ARCA, la conducta atribuida a la AFA no fue accidental ni producto de un error administrativo. En la denuncia se sostiene que existió dolo, al considerar que la entidad “conocía su condición de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social”, que efectivamente practicó esas retenciones y que se encontraba en condiciones de cumplir con las obligaciones correspondientes.

Con esos argumentos, el organismo encuadró los hechos en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de entre dos y seis años para quienes no depositen los tributos retenidos dentro del plazo legal de diez días hábiles. Además, solicitó al juzgado Penal Económico a cargo de Diego Amarante que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la entidad, y que, de acreditarse los hechos, se imponga la pena máxima prevista por el ordenamiento vigente.