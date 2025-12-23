Bernardo Romeo dejará de ser el coordinador de las selecciones juveniles de Argentina tras 6 años

Bernardo Romeo, que había asumido el cargo en enero de 2020, lo dejará vacante dentro de una semana, al finalizar este 2025.

Bernardo Romeo dejará su cargo como coordinador general de las selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras seis años de gestión y a tan solo seis meses del Mundial 2026. El exdelantero de San Lorenzo finalizará sus funciones la próxima semana.

La salida se produce en un momento particular del ciclo de la Selección argentina, ya clasificada a la próxima Copa del Mundo y con un proyecto consolidado luego de la consagración en Qatar 2022. Si bien su puesto no estaba vinculado de manera directa al funcionamiento diario del seleccionado mayor, su rol fue estratégico dentro de la estructura de largo plazo del fútbol argentino.

El trabajo de Bernardo Romeo en las selecciones juveniles Bernardo Romeo 2 AFA Romeo había asumido como coordinador general en enero de 2020 y se convirtió en una figura clave en la reorganización del área juvenil, ya que bajo su órbita quedaron las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23, además de ejercer un nexo permanente con el cuerpo técnico de la Selección Mayor que encabeza Lionel Scaloni, y su tarea apuntó a unificar criterios de trabajo, metodología y valores entre todas las divisiones nacionales.

Uno de los principales hitos de su gestión fue la consolidación del Departamento de Scouting, impulsado junto a Juan Tassi en Europa, lo que le permitió ampliar el radar de futbolistas argentinos en el exterior y sumar a jugadores con doble nacionalidad que hoy forman parte del proyecto de selecciones, como Alejandro Garnacho y Nico Paz.

El propio Romeo había explicado el funcionamiento de ese sistema, basado en un seguimiento permanente, informes semanales y una plataforma compartida con los cuerpos técnicos.