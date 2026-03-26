Escándalo Adorni-Punta del Este: el piloto del vuelo privado pidió declarar ante el juez

La investigación judicial sobre los vuelos privados del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sumó un capítulo determinante este jueves. El piloto , Agustín Issin, encargado de facturar el traslado que el funcionario realizó junto a su familia desde Punta del Este solicitó declarar ante el juez federal Ariel Lijo , en un intento por esclarecer las condiciones de contratación del servicio.

El pedido del piloto surge apenas 24 horas después de que el magistrado dispusiera un operativo en las oficinas de Alpha Centauri S.A. , la firma responsable de los vuelos, con el objetivo de secuestrar documentación contable, registros de pasajeros y movimientos bancarios que permitan trazar el origen de los fondos.

Issin, de 46 años, es un profesional de amplia trayectoria en el sector aeronáutico. Según los registros de la causa, fue él quien compró el paquete de vuelos el pasado 9 de febrero. El piloto reside habitualmente en Uruguay, en un exclusivo complejo de la zona de Solanas.

Su currículum incluye experiencia en aerolíneas de primera línea y empresas de vuelos ejecutivos:

El juez Lijo ha puesto el foco en la relación entre el entorno de Adorni y el financiamiento del viaje. En este sentido, exigió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes sobre la situación fiscal de Alpha Centauri y del periodista Marcelo Grandio .

Cuenta con habilitación profesional tanto para aviones de línea como para helicópteros.

Actualmente se desempeña como piloto corporativo en Consultatio , la empresa del desarrollador inmobiliario Eduardo Costantini .

Antecedentes en firmas como Jet Clipper, American Logistic y Royal Class .

Grandio, amigo personal de Adorni y conductor en la TV Pública, es una pieza clave en la investigación. La Justicia busca determinar si su productora —que genera contenidos para medios estatales— obtuvo algún beneficio comercial o acuerdo previo con el Gobierno a cambio de costear los traslados del Jefe de Gabinete.

¿Dádivas o acuerdo comercial?

La causa, impulsada por denuncias de los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, apunta a configurar el presunto delito de dádivas. La sospecha principal es que el financiamiento del viaje por parte de terceros (en este caso Issin o Grandio) podría constituir un beneficio indebido para un funcionario público.

Los puntos centrales que investiga el juez Lijo son:

Si existieron otros vuelos operados por Alpha Centauri para Grandio o el bróker Issin.

Si el pago del vuelo del 9 de febrero fue un evento aislado o parte de una dinámica de favores.

La trazabilidad del dinero utilizado por Issin para la compra del paquete de vuelos.

Con la declaración testimonial de Issin y los informes de la ARCA, el juzgado espera determinar si el viaje familiar de Adorni a Punta del Este fue un gasto privado debidamente declarado o si se trató de una irregularidad que compromete la ética pública del segundo funcionario más importante del país.