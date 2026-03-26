El encuentro de un funcionario mendocino con el canciller Pablo Quirno: de qué hablaron

El subsecretario de Relaciones Institucionales de la provincia José María Videla Sáenz mantuvo un desayuno de trabajo con el integrante del gabinete de Javier Milei.

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, se reunió en Buenos Aires con un funcionario del Gobierno de Mendoza. El subsecretario de Relaciones Institucionales de la provincia, José María Videla Saénz mantuvo un encuentro con el integrante del gabinete de Javier Milei y analizaron las oportunidades comerciales vinculadas a la minería, hidrocarburos y la vitivinicultura.

Desde la cartera que conduce en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Videla Sáenz es una especie de “canciller mendocino” encargado de vincular a la provincia con diplomáticos, inversores y otros representantes extranjeros.

El funcionario mendocino mantuvo un desayuno de trabajo con una importante figura del Gobierno nacional como Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José María Videla Saenz (@josemariavidelasaenz) “Conversamos especialmente sobre las oportunidades que se abren para nuestra República en sectores clave como la minería, los hidrocarburos y nuestras economías regionales, que favorecerán la vitivinicultura y la producción agrícola mendocina”, expresó Videla Sáenz tras el encuentro.