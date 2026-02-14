Enamorados: quiénes son los políticos mendocinos más románticos

Los políticos también se enamoran. ¿Cómo que no? Pero además, hay dirigentes que lo hacen público: con fotos con abrazos junto a sus parejas, frases y un "te amo" a viva voz. Incluso, hay quienes no se muestran en redes sociales o en reuniones pero se nota que hoy celebrarán San Valentín - si es que son de ese tipo de celebraciones- porque todos sabemos que están muy enamorados.

Dedican canciones, se dan la mano incluso en actos de gestión, le regalan una foto en Instagram el día del cumpleaños a su amor, o hay quienes llevan muchísimos años en pareja y confiesan que se sienten "de novios".

"¿Cómo amaneciste el primer día de nuestras vidas?"Fijar post. Luis Petri, diputado nacional por Mendoza, exministro de Defensa de la Nación y posible candidato a gobernador es muy demostrativo en todo. Le da abrazos efusivos al presidente Javier Milei, habla con ímpetu, y claro que a su amor, la periodista Cristina Pérez le brinda su cariño con palabras, fotos y entran a lugares con las manos entrelazadas cada vez que pueden.

Los besos a la vista de la gente, abundan. E incluso, hay quienes le piden selfies a ambos.

Pero hay una pareja que lleva... 20 años de casados y son sub-50. De esos amores quedan pocos. Y más si se trata de esa generación. Hace unos meses que no tienen cargos públicos, porque su partido, Libres del Sur, dejó el Gobierno provincial cuando el primer mandatario Alfredo Cornejo decidió aliarse con el presidente Javier Milei, pero fueron funcionarios durante más de diez años.

Se trata de dos dirigentes muy conocidos. Alejandro Verón, exsubsecretario de Desarrollo Social y exdirector de Derechos Humanos y de Silvina Anfuso, quien estuvo a cargo de la Dirección de Género tanto con Cornejo intendente de Godoy Cruz como en su primera gestión de gobernador y además, fue concejal.

Cumplieron 20 años de casados y la dedicatoria de Verón a Anfuso, con fotos de archivo incluídas, fue muy cariñosa y especial. Se confesó enamorado a pesar de las décadas que transcurierron desde que se conocen.

Verón y Anfuso

Una mujer que se muestra con su amor casi todas las semanas es la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Diego Foco, su marido, la acompaña a muchísimas actividades de gestión y de campaña - el municipio tiene elecciones el 22 de febrero- por lo tanto, la gente que vive en el departamento y asiste a los distintos actos los ve juntos siempre. Como no es un departamento con mucha población, a ambos los reconocen.

Además, también Destéfanis sube fotos a sus redes sociales con alguna dedicatoria para su esposo con frecuencia. "Siempre con vos", "siempre juntos", alguna oración romántica suele acompañar la imágenes. Ni hablar de los aniversarios...puro amor, expresado en dedicatorias.

Foco Destéfanis

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, hace unos años que también acostumbra a mostrarse junto a su amor. Fotos de la mano, corriendo- un actividad que la pareja comparte, de hecho participan de las maratones que organiza el municipio- y un par de párrafos que traducen con palabras lo que siente. Suarez le dedica tiempo a su pareja de toda la vida, Daniela Furlán, a quien conoció en La Consulta, San Carlos, de donde ambos son oriudos y con quien tiene dos hijos.

image

Más políticos enamorados

El exvicegobernador y armador del peronismo Carlos Ciurca y la diputada provincial Verónica Valverde no andan abrazados en público ni dedicándose mensajes en redes sociales para recibir "me gusta" de seguidores. De hecho, Ciurca usa muy poco las redes y Valverde también. Pero quienes los conocen de cerca, saben que están enamoradísimos hace décadas. "Parecemos novios", se definen.

Cuando el referente del peronismo se desempeñaba como vicegobernador, ella ocupaba una banca en el Concejo Deliberante de Las Heras, el departamento que vio nacer a ambos y donde dieron sus primeros pasos en la actividad política. La militancia peronista los unió desde edades tempranas y ese compromiso se proyectó también en su familia: sus hijos crecieron inmersos en el PJ y hoy participan activamente en distintas instancias del partido, al que están vinculados desde antes de nacer. Entre quienes integran su círculo político más cercano, hay un rasgo que se destaca de manera coincidente: el buen humor que caracteriza al matrimonio.

El secretario del SUTE, Gustavo Correa, está en pareja con la diputada provincial Natalia Vicencio. Ambos son parte de la CTA, llevan muchos años juntos. Más que mensajes de amor, se muestran en actividades juntos, tanto de trabajo, de protestas o suben fotos de sus vacaciones a las redes sociales, como las de este verano que fueron al Sur.

Tampoco se exhiben todo el tiempo juntos, pero se cuela alguna fotografía de la pareja en las redes sociales por alguna ocasión especial y además, militan para el mismo sector del peronismo: la senadora provincial electa Luz Llorens y el concejal de mandato cumplido Gastón Aparicio, son pareja, tienen hijos y se aman, mucho...

Aparicio y Llorens

Lo mismo les cabe a las autoridades de ATE local, Roberto Macho quien es el secretario general y Adriana Iranzo, la secretaria adjunta. Comparten muchas horas juntos pero no andan dando demostraciones de amor en una manifestación o una paritaria. Eso sí, algún mensaje de vez en cuando en redes sociales no falta.

La dirigencia política se enamora, incluso también se desenamora, como cualquier persona. Hay al menos 4 parejas conocidas que hace dos años estaban juntos, y hoy no lo están. Pero es San Valentín, y de rupturas amorosas, no hablaremos.