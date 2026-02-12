Las canciones más compartidas en Spotify antes del Día de los Enamorados

En la previa del Día de los Enamorados , la música vuelve a ocupar un lugar central en la forma en que las personas expresan sentimientos. En ese contexto, Spotify dio a conocer un relevamiento con las letras más compartidas por los usuarios en todo el mundo, una radiografía emocional que mezcla romanticismo, nostalgia y clásicos que atraviesan generaciones.

Según un informe difundido por la industria musical, el primer lugar del ranking lo ocupa “Heather”, una de las canciones más populares de Conan Gray. El tema, cargado de melancolía y amor no correspondido, se convirtió en una de las frases más replicadas en mensajes y redes sociales durante los días previos a San Valentín .

En el segundo puesto aparece “I Love You So”, de la banda estadounidense Walters, una canción que ganó notoriedad en plataformas digitales por su tono íntimo y confesional. El podio lo completa “Yellow”, el clásico de Coldplay que, a más de dos décadas de su lanzamiento, sigue siendo una de las declaraciones de amor más citadas en formato de letra.

El ranking continúa con “Perfect”, de Ed Sheeran, una de las baladas más elegidas para celebraciones románticas, y con “Sparks”, otra canción de Coldplay que volvió a posicionarse entre las más compartidas gracias a sus versos sensibles y minimalistas.

Además de este listado, Spotify también analizó cuáles son las letras más compartidas dentro de su ranking de canciones más reproducidas en la plataforma. En este apartado, el primer lugar fue para Taylor Swift, con fragmentos de “The Fate of Ophelia”, seguida por “End of Beginning” de Djo y “Golden” de HUNTR/X, tema que ganó visibilidad por su inclusión en una producción audiovisual de alcance global.

Completan este grupo “La Perla”, interpretada por Rosalía junto a Yahritza y su Esencia, y “Die on This Hill”, de Sienna Spiro, canciones que reflejan la diversidad de estilos y emociones que atraviesan las playlists románticas actuales.

Letras virales y canciones atemporales

El relevamiento también incluyó canciones que, sin ser lanzamientos recientes, volvieron a viralizarse en internet y encontraron un nuevo público en la antesala del 14 de febrero. Entre ellas se destacan “Creep” de Radiohead, “Where Is My Husband” de Raye y “I Thought I Saw Your Face Today” de She & Him.

A esta lista se suman “Back to Friends” de Sombr, “Gabriela” de Katseye y “Lover, You Should Come Over” en la versión de Olivia Dean, confirmando que las letras intensas y emocionales siguen siendo las más compartidas cuando se trata de hablar de amor, desamor y vínculos.

Radiohead, por fin en la Argentina. Foto: Web Radiohead.

Más accesibilidad para las letras en la plataforma

En paralelo, Spotify anunció la expansión global de su herramienta de traducción automática de letras, que hasta el año pasado solo estaba disponible en un número limitado de mercados. A partir de esta actualización, las traducciones pueden ser utilizadas tanto por usuarios gratuitos como premium, según el idioma configurado en el dispositivo.

La función permite alternar entre la letra original y su traducción, facilitando la comprensión de canciones en otros idiomas y ampliando la experiencia musical, especialmente en fechas donde las palabras cobran un significado especial.

En la previa del Día de los Enamorados, el dato confirma una tendencia clara: compartir letras sigue siendo una de las formas más elegidas para decir lo que muchas veces cuesta expresar con palabras propias. Si querés, puedo adaptarlo al tono exacto de tu medio, hacerlo más Discover-friendly o más trendy.