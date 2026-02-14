Así fue el impactante look de Margot Robbie inspirado en la era victoriana

Margot Robbie homenajeó la era victoriana con un diseño de Ashi Studio y corset de Mr. Pearl pintado a mano. Las fotos en la nota.

Margot Robbie y Jacob Elordi aterrizaron en Sidney después de haber pasado por Los Ángeles, París y Londres, y la escala australiana de la gira promocional de Cumbres Borrascosas terminó de mostrarnos algo que ya era evidente: la dupla no solo funciona en pantalla, también marca agenda en la moda.

La expectativa alrededor de cada alfombra roja creció a la par del fenómeno en redes, donde cada aparición fue analizada al detalle, desde la silueta hasta el último accesorio. En esta ocasión, Margot volvió a trabajar con su estilista Andrew Mukamal para construir un relato estético que tuvo relación con su personaje y con la era victoriana en la que transcurre la historia. La actriz llevó un vestido en color crudo oxidado que evocó la corsetería del siglo XVIII.

El corazón del diseño estuvo en el corpiño, creado en colaboración con el legendario fabricante de corsets Mr. Pearl. La pieza fue pintada a mano para parecerse a una antigüedad centenaria, un detalle que le dio mayor textura visual y una profundidad histórica.

Las mangas off shoulder le sumaron romanticismo, mientras que la falda de tul con efecto desgastado logró un aire etéreo. Ese contraste le dio al conjunto un equilibrio magnético, puesto que la silueta le marcó el torso con firmeza y luego se abrió en capas suaves, generando un juego de volúmenes que recordó a los retratos antiguos, pero con un timing absolutamente actual.

Para coronar el estilismo, Margot Robbie apostó por zapatos de Manolo Blahnik personalizados y joyería de Lorraine Schwartz, una de las firmas más elegidas por las celebridades. Llevó una gargantilla de malla y un anillo, ambos de oro amarillo y negro con diamantes, piezas que acompañaron la estética del look sin desviar la atención del vestido firmado por Ashi Studio.