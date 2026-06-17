En vivo: San Rafael inaugura el gasoducto tras años de idas y vueltas y en medio de polémicas

Este miércoles se inauguró de la obra del gasoducto de San Rafael, que ofrecerá servicio a unas 30.000 familias del propio San Rafael como también de General Alvear.

La finalización de las obras llegaron luego de años de idas y vueltas, con una obra largamente anunciada pero que pasó por varios estadíos, desde anuncios vagos del Gobierno Nacional a la llegada de los fondos, y luego con un retiro de parte de la propia Nación a finalizar los trabajos, que terminaron con una inversión municipal para llegar al 100%.

En paralelo, la inauguración se dio en medio de un fuerte conflicto político entre el intendente de San Rafael, Omar Félix; y su par de General Alvear, Alejandro Molero, principalmente por dinero.

Desde San Rafael aseguran que, de todos los recursos que inyectaron para terminar la obra, General Alvear debería devolver unos $1.100 millones, que es lo que "correspondería" por la cantidad de habitantes que serán beneficiados. Sin embargo, Molero se niega a aportar ese dinero, asegura que se trata de una obra "nacional" y que no debería haberla llevado a cabo la comuna.

Como respuesta, Félix amenaza con no ofrecer ese servicio a las familias alvearenses, y que lo que llegará a partir de ahora será íntegramente para San Rafael.

Félix: "Hemos sufrido la obra" y algunas referencias políticas

Al acto participaron dirigentes y funcionarios del peronismo de la comuna, los diputados nacionales Emir Félix y Martín Aveiro; más legisladores provinciales del PJ; e intendentes del PJ como Emir Andraos (Tunuyán) y Celso Jaque (Malargüe). No estuvieron presentes referentes del Gobierno Provincial de Alfredo Cornejo, como tampoco el intendente Molero, que como se dijo, está enfrentado con los Félix.

Pero un dato importante es que hubo dos referentes radicales, como el exintendente Ernesto Sanz; y también el exjefe comunal de Alvear, Walther Marcolini (hoy legislador provincial).

En la inauguración del gasoducto, el intendente Félix hizo referencia al tema político, al sostener que "en San Rafael no hay banderías políticas cuando queremos que progrese la comuna. Por eso le agradezco a Ernesto Sanz el trabajo que realizó junto a nuestro equipo jurídico para que se demostrara que cuando hay generosidad, los logros y reconocimientos son mayores que cuando hay egoísmos que impiden el desarrollo".

Además, reconoció que "sufrieron" las obras, sobre todo por todo lo que fue el derrotero de las negociaciones, tensiones y progresos de los trabajos.

Mejoras con el gasoducto de San Rafael

La secretaria de Obras Públicas de la comuna, Andrea Fichetti, adelantó esta semana que el gasoducto "va a cambiar la realidad de miles de vecinos, empresas e industrias, quienes van a acceder a un servicio más económico, seguro y eficiente”.

“Ya es una realidad. Fue un gran desafío y una gran lucha que tuvo un final feliz. El Municipio demostró estar a la altura junto al gran trabajo de la UTE a cargo de la obra y el acompañamiento de Ecogas y Gasandes”, agregó.

Desde ahora habrá factibilidad libre para todos aquellos que quieran sumarse a la red , ya que el sistema sumará más caudal.

La obra incluye 50 kilómetros de cañería, 36 del gasoducto de la planta ESMO en La Tosca hasta la PRI en el Arco de Ingreso de Ruta 143 y los 14 restantes del ramal de alta presión que culmina en Iselín y Granaderos. A ellos hay que sumarles diferentes plantas, válvulas y otras instalaciones de superficie.

“El acceso al gas natural significa menores costos energéticos, mejor calidad de vida, más desarrollo productivo, más inversiones y también posibilidad de generar nuevos empleos”, explicó la funcionaria, quien concluyó diciendo que “es una obra histórica ejecutada por el Municipio de San Rafael para ampliar la capacidad del sistema y potenciar el futuro del sur mendocino”.

Los idas y vueltas del gasoducto

Fue en 2016 -como informó MDZ- la última vez que se firmó un pedido de factibilidad de conexión a la red +de gas natural en San Rafael, lo que llevó al municipio a gestionar con Nación los fondos para conectar a San Rafael con el gasoducto GasAndes que pasa por San Carlos y lleva gas natural a Chile.

La primera promesa llegó durante la presidencia de Mauricio Macri. La obra estuvo incluida en los Presupuestos de 2018 y 2019 por un monto de 30 millones de dólares. El proyecto pasó la audiencia pública de impacto ambiental que se hizo en junio de 2018 pero nunca se hizo el llamado a licitación.

En noviembre de 2020, el exintendente Emir Félix firmó el primer convenio por $1.500 millones con el exsecretario de Energía de Alberto Fernández, Darío Martínez, para ampliar la red de gas natural. Así lograron que la obra se incluyera en el Presupuesto nacional 2021.

Recién en abril de 2022 llegaron los caños para comenzar a montar la cañería de 50 kilómetros. Se acopiaron cerca del arco de ingreso a la ciudad y casi de inmediato empezaron las tareas a la vera de la ruta nacional 143. Un año después la etapa de colocación de los caños estaba terminada, el ramal llegó hasta la plaza España del centro donde está la estación de rebaje.

A lo largo de 2023 se hizo el tramo final de la obra que incluyó control de costuras de soldadura, testeos hidráulicos y otras acciones para controlar la integridad de la cañería. Las tareas se ralentizaron y se comenzó a postergar la inauguración, que en un principio tenía septiembre del 2023 como fecha límite.

Sin embargo, esto no ocurrió, y la gestión de Alberto Fernández no concretó el envío de los fondos para terminar la obra.

Ya con Javier Milei en el poder, se paralizaron las obras nacionales. Agotadas todas las instancias administrativas, el 17 de abril, Omar Félix, dio la orden de ir a la Justicia Federal para reclamar los desembolsos nacionales a través de una medida cautelar.

Finalmente, hubo acuerdos extrajudiciales entre Nación y el municipio a fines del 2024; y se concretaron los envíos nacionales con dos desembolsos: $4.400 millones en diciembre del 2024 y $5.199 millones el 17 de julio del 2025.

En tanto, el municipio anunció que inyectaría, según anunció el 20 de julio del año pasado, $4.000 millones, para terminar la obra. De ahí