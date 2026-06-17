La guerra judicial por la millonaria herencia de los Zuccardi sumó una nueva denuncia

El conflicto judicial por la herencia de la familia Zuccardi sigue sumando polémicas. El bodeguero José Zuccardi fue condenado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a pagarle más de 12 millones de dólares más intereses a su hermana María Cristina, tras considerar que no existió perspectiva de género en el reparto de la herencia. Ahora la defensa del empresario busca que la Corte de la Nación revoque el fallo y recientemente denunció que el Alto Tribunal provincial dictó la millonaria sentencia excluyendo una prueba clave en el marco de la causa.

Semanas atrás la Corte de la Nación solicitó a la justicia de Mendoza la remisión del expediente judicial que concluyó con una sentencia de los jueces Pedro Llorente, Omar Palermo y Teresa Day en la que se condenó al empresario bodeguero José Zuccardi a pagar una suma de 12 millones de dólares más intereses a su hermana María Cristina Zuccardi. Esa cifra hoy superaría los 20 millones de dólares.

El pedido de los jueces nacionales se produjo luego de que la defensa de José Zuccardi presentara un recurso de queja, luego de que la Suprema Corte provincial rechazara el recurso extraordinario federal para que la causa sea analizada por el máximo tribunal del país.

Al avanzar ese trámite judicial, la defensa del empresario presentó una nueva denuncia advirtiendo que en el expediente remitido por la Corte mendocina al tribunal nacional se habrían excluido prueba documental decisiva para la causa.

El fallo sobre la herencia de la familia Zuccardi marcó un antecedente relevante en la provincia por la aplicación de la “perspectiva de género” a la hora de resolver una disputa patrimonial entre herederos de una familia. La ministra Teresa Day expuso en su argumentación que las cuestiones de género incidieron en la repartición de bienes en perjuicio de las hermanas mujeres y beneficio del hermano varón, fundamentos que fueron respaldados en la sentencia por los jueces Palermo y Llorente.

María Cristina Zuccardi. Foto: Captura de video

Sin embargo, la defensa de José Zuccardi, a cargo de los abogados Bernardo Saravia Frías y Miguel Francisco Bóo, llevó la demanda ante los tribunales nacionales alegando que la partición de bienes de la familia se realizó en 1992, cuando José obtuvo la empresa La Agrícola y compró una porción a sus hermanas, convirtiéndose luego en la reconocida Bodega Zuccardi a partir de su liderazgo y la participación de sus hijos.

La nueva denuncia de José Zuccardi

Los abogados de José Zuccardi presentaron una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “arbitrariedad y violación el debido proceso” afirmadno que la sentencia la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se dictó sin tener en cuenta prueba documental esencial, cuya ponderación habría cambiado el sentido del fallo.

Indicaron que el tribunal mendocino “dictó sentencia sobre una base probatoria fragmentada: se excluyó ni más ni menos que la prueba documental acompañada por mi representado en su contestación de demanda”.

La defensa de Zuccardi constató que el expediente elevado a la Corte de la Nación por el tribunal provincial estaba incompleto y afirmaron que se excluyeron pruebas esenciales y determinantes para la solución del litigio en un sentido distinto al fallad.

“Esa documental es conducente, dirimente y esencial. Fue precisamente esta documentación la que condujo al rechazo de la demanda en las dos instancias inferiores”, expresaron en la denuncia. “Esa documentación, que incluye centenares de fojas de prueba documental e instrumental acompañada por las tres partes demandadas, Ilegó al conocimiento de la Suprema Corte después de que ese tribunal dictó la sentencia que se impugna”, advirtieron.

Para la defensa de Zuccardi, esta situación agrava de modo decisivo la arbitrariedad que denunció originalmente cuando apeló la sentencia ante la Corte nacional y confirmó la necesidad de abrir la instancia extraordinaria y revocar el fallo.